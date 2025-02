Unterhaching (ots) -Mars Wrigley in Deutschland sorgt mit der Marke trüfrü ab März 2025 für frischen Genuss im Kühlregal. Mit drei leckeren Sorten der von Schokolade umhüllten tiefgefrorenen Früchte startet der deutschlandweite Verkauf der trüfrü Snacks zunächst in REWE Märkten. Nach erfolgreichem Launch in Großbritannien und einem lokalen Test in Deutschland im Sommer 2024 zaubern die trüfrü Snacks nun auch dauerhaft neue Verwöhnmomente in Deutschland. Ob bei einem entspannten Abend oder wenn Freunde zu Besuch kommen - trüfrü ist der perfekte Snack zum Teilen und Genießen.Gemeinsam besser: Früchte aus der Natur mit SchokoladeMit trüfrü gibt es 2025 einen neuen fruchtig-schokoladigen Snack und Trend deutschlandweit im Kühlregal. trüfrü kombiniert frische Früchte wie Erdbeeren und Himbeeren mit Schokolade. Dabei werden 100 % echte, reif gepflückte Früchte verwendet und in zwei Schokoladenschichten getaucht und dann hyper-chilled, so dass Geschmack und Nährstoffe erhalten bleiben. Außerdem werden keine künstlichen Farb-, Aroma- oder Konservierungsstoffe verwendet. Die Markeneinführung in Deutschland erfolgt mit drei Produktsorten jeweils im 200g Beutel: Erdbeeren hyper-chilled in weißer und Vollmilchschokolade, Himbeeren hyper-chilled in weißer und dunkler Schokolade sowie Ananas hyper-chilled in weißer Schokolade und Kokosnuss. Die drei Produktsorten sind glutenfrei.Kalter Verwöhnmoment neu gedachtDie Marke, die bereits seit 2017 für Aufsehen in den USA sorgt und 2023 von Mars akquiriert wurde, hat das Potenzial, die Kategorie gefrorener Snacks auf den Kopf zu stellen. Fans in Großbritannien sind bereits von trüfrü überzeugt und auch in Deutschland hat trüfrü bei einem lokalen Test im Sommer letzten Jahres einen Hype ausgelöst. Frei nach dem Motto: Freude verdoppelt sich, wenn man sie teilt, sorgt trüfrü für die kleinen Freuden des Alltags.Über trüfrü:trüfrü vereint Früchte aus der Natur eingetaucht in zarter Schokolade und hat bereits mehrere Awards für Geschmack, Neuheit und frische Erlebnisse in den USA gewonnen. Dort seit acht Jahren auf ihrer Reise, ist die Marke bereits einer der großen Akteure in der Kategorie für Gefrorenes in den USA, mit 120% jährlicher Wachstumsrate seit 2019. März 2025 markiert das Debüt für trüfrü in ganz Deutschland. Mehr Informationen über trüfrü finden Sie auf der Website oder den Instagram oder TikTok Kanälen von trüfrü.Über Mars WrigleyMars in Deutschland gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated. Mit seinen beliebten Süßwarenprodukten sorgt Mars Wrigley für Glücksmomente im Alltag. Zu den bekanntesten Marken gehören M&M'S®, SNICKERS® und TWIX® sowie WRIGLEY'S EXTRA® und AIRWAVES®, die weltweit Konsument*innen eine Freude bereiten. Ein besonderes Markenerlebnis bietet der 2021 in Berlin eröffnete M&M'S®-Store.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.mars.de.Folgen Sie uns auf linkedin.com/company/mars/, facebook.com/MarsKarriere und instagram.com/mars_karriere/.Pressekontakt:eckstein Influence GmbHIm Wingert 1453115 BonnTelefon: 0049 (0) 228 - 43328612Email: bc@ecksteinpr.dehttps://ecksteinmedia.comOriginal-Content von: Mars GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161463/5971257