© Foto: Snowfield Photography - Snowfield Photography

Nach einer starken Performance könnte das meiste Potenzial bereis eingepreist sein, meinen Analysten. Im TV-Geschäft zeichnet sich bereits eine Abkühlung ab.Sowohl auf dem Mobilfunk- als auch auf dem TV-Markt gehört Freenet zu den absoluten Gewinnern der vergangenen Jahre. Das zeigt sich auch am Aktienkurs, der in den vergangenen 12 Monaten fast 30 Prozent zulegen konnte. Mit einer für 2025 erwarteten Dividendenrendite von fast 7 Prozent werden Anleger darüber hinaus üppig für ihr Engagement in der Aktie entlohnt. Doch bald könnte der Rallye die Luft ausgehen, warnen Die Analysten der Schweizer UBS haben Freenet von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Papier des größten unabhängigen …