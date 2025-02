Berlin - Nach dem mutmaßlichen Anschlag von München fordert Grünen-Chef Felix Banaszak eine umfassende Sicherheitsoffensive gefordert und warnt zugleich vor einer Instrumentalisierung der Tat."Die Aufklärung der Tat hat jetzt allergrößte Priorität, denn die Menschen sorgen sich um die Sicherheit in unserem Land", sagte Banaszak der "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe). "Wir haben eine Reihe an furchtbaren Anschlägen erlebt und es zeigt sich erneut, wie notwendig eine umfassende Sicherheitsoffensive ist, die die bekannten Defizite schließt", so der Grünen-Politiker."Wer diese Tat jetzt instrumentalisiert, schafft nicht mehr, sondern weniger Sicherheit und gefährdet den Zusammenhalt in unserem Land. Wir wollen Sicherheit für alle Menschen in diesem Land gewährleisten", so Banaszak. Zugleich zeigte er sich "erschüttert" von der Tat und dankte der Polizei, den Rettungskräften und Menschen, die Erste Hilfe geleistet hatten. "Wir stehen solidarisch an der Seite der Gewerkschaft Verdi, deren Demonstration da gestern angegriffen wurde", so Banaszak weiter.