Die Aktie von Novo Nordisk kommt derzeit einfach nicht in Schwung. Der Kursgewinn nach der Veröffentlichung starker Quartalszahlen ist längst wieder verpufft. Neue Sorgen machen sich breit. US-Präsident Donald Trump hat in den vergangenen Wochen gleich für mehrere Bereiche und Regionen neue Zölle angekündigt. Davon könnten auch Pharmaprodukte aus der EU betroffen sein.Laut Zolldaten sind pharmazeutische Produkte die wichtigste Importware aus der EU in die USA. Und die beliebten Medikamente zur Gewichtsreduktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...