© Foto: Unsplash

Bridgewater Associates hat Ende 2024 eine neue Wette auf den Elektrofahrzeughersteller Tesla abgeschlossen. Was stand noch auf der Buy- und was auf der Sell-Liste?Laut dem jüngsten 13-F-Bericht erwarb Bridgewater eine Tesla-Position im Wert von 62 Millionen US-Dollar, was einem Anteil von 0,28 Prozent entspricht. Der Fonds reduzierte dagegen seine Bestände an Micron Technology, Goldman Sachs und Applied Materials fast vollständig. Auch seine Positionen in Konsumgüteraktien wie CVS Health und Tyson Foods wurden verkleinert. Im Gegensatz dazu stockte Bridgewater seine Anteile an Moderna erheblich auf und fügte über 600.000 Aktien hinzu. Die Tesla-Aktie hatte nach der Wahl von Präsident Donald …