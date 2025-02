Long-Positionen in US-Dollar (USD) wurden auf dem falschen Fuß erwischt. Auch wenn Trump eine Durchführungsverordnung zur Verhängung gegenseitiger Zölle unterzeichnet hat, werden diese erst am 1. April in Kraft treten. Dies bestärkt uns in unserer Ansicht, dass Zölle - ob sektorspezifisch oder gegenseitig - ein Verhandlungsinstrument für Trump sind, ...

