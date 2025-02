Die Komponenten des gestern veröffentlichten US-EPI für Januar, die in den PCE-Kerndeflator einfließen, fielen gestern recht günstig aus, so Chris Turner, Devisenanalyst bei ING. Die aktuelle Korrektur könnte bis in den Bereich von 1,0535/75 reichen "Das erklärt den Rückgang der US-Zinsen und die festere EUR/USD-Paarung im Vorfeld der Zölle. Wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...