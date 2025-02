Die US-Einzelhandelsumsätze sanken im Januar um 0,9% und verfehlten die Prognosen - Das britische BIP überrascht positiv und gibt dem Pfund Auftrieb - GBP/USD visiert den 100-Tage-SMA bei 1,2694 trotz geldpolitischer Divergenz zwischen Fed und BoE an - Das Pfund Sterling stieg am Freitag den zweiten Tag in Folge und eroberte die Marke von 1,2600 ...

