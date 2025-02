Keinen Grund zur Freude haben Anleger, die in die Ingersoll-Rand-Aktie investiert haben: Der Titel verliert deutlich an Wert. Jahreschart der Ingersoll-Rand Inc-Aktie, Stand 14.02.2025 Zu den auffälligsten Werten an der US-amerikanischen Börse gehört heute das Wertpapier von Ingersoll-Rand.

Den vollständigen Artikel lesen ...