ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Patrick Hummel rechnet in den Jahren 2025 und 2026 mit einer operativen Gewinnmarge (Ebit-Marge) im Pkw-Geschäft von jeweils sechs bis acht Prozent und einem in diesem Jahr deutlichen Rückgang des freien Barmittelflusses im Vergleich zu 2024. Dies schrieb er am Freitag anlässlich des anstehenden Kapitalmarkttages der Stuttgarter./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2025 / 15:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2025 / 15:11 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007100000