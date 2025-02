DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTILACCENTRO R.EST.AG O.N. EUR DE000A0KFKB3 14.02.2025 18:50 CETNext possible price determination as soon as in the opening auction of 17.02.2025.