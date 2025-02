EUR/USD weitet die Gewinne aus und steigt am Freitag auf 1,0500, den höchsten Stand seit Ende Januar - Das Paar stärkt sich über dem 20-Tage-SMA und verstärkt den Stimmungswandel in Richtung Aufwärtstrend - Momentum-Indikatoren bleiben fest bullish, wobei der RSI tief im positiven Bereich klettert - EUR/USD setzte seinen Aufwärtstrend am Freitag ...

