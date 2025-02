NZD/JPY fällt am Donnerstag auf 86,65 und setzt damit den Rückzug von den jüngsten Höchstständen fort - Das Paar kämpft darum, Boden gutzumachen, nachdem es am 20-Tage-SMA abgewiesen wurde, was schwache bullische Versuche unterstreicht - Mit nachlassendem Momentum und fallendem RSI könnten weitere Verluste bevorstehen, es sei denn, die Käufer gewinnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...