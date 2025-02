EQS-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Immobilien

14.02.2025 / 18:06 CET/CEST

Verlustanzeige nach § 92 AktG Berlin, 14. Februar 2025 - Der Vorstand der ACCENTRO nimmt nach Ausübung pflichtgemäßen Ermessens an, dass sich aufgrund von außerplanmäßigen Abwertungen, welche im Rahmen der laufenden Abschlussprüfung 2023 nunmehr erforderlich wurden und der erwartungsgemäß im Geschäftsjahr 2024 eingetretenen Verluste, das bilanzielle Eigenkapital (HGB) der ACCENTRO auf weniger als die Hälfte des Grundkapitals reduziert hat. Die nunmehr vorgenommenen Abwertungen beruhen auf im Rahmen der Finalisierung der weiterhin noch offenen Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2023 geforderten Korrekturen in Höhe von derzeit ca. EUR 26 Mio., die sich fortführend auch auf die Höhe des bilanziellen Eigenkapitals im Jahresabschluss 2024 auswirken. Der Vorstand erwartet keine substanziellen Auswirkungen auf die Verhandlungen über die umfassende Restrukturierungslösung unter Führung der Ad Hoc Gruppe. Der Vorstand wird unverzüglich eine Hauptversammlung einberufen, um den Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals nach § 92 AktG anzuzeigen.

Mitteilende Person: Thomas Eisenlohr, Head of Investor Relations

Tel.: +49 (0)30 887181272

eisenlohr@accentro.de

Berlin, den 14. Februar 2025 Der Vorstand

ACCENTRO Real Estate AG

Kantstraße 44/45

D-10625 Berlin ISIN: DE000A0KFKB3 / DE000A3H3D51 / DE000A254YS5 Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse, regulierter Markt (Prime Standard) / Luxembourg Stock Exchange



