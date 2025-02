GameStop auf MicroStrategy-Kurs? Plant das Unternehmen ein Bitcoin-Investment?

Michael Saylor hat es mit MicroStrategy vorgemacht. Nachdem Saylor sein Unternehmen 2020 auf Bitcoin ausgerichtet hatte, stieg die Marktkapitalisierung des Softwareunternehmens sprunghaft an. Aktuell liegt der Wert von MicroStrategy bei rund 82 Milliarden US-Dollar. Der Jahresumsatz 2024 hingegen lag nur bei 120 Millionen US-Dollar. Vor der Bitcoin-Strategie hielt MicroStrategy große Mengen an Bargeldreserven, die durch niedrige Zinssätze kaum Rendite erzielten. Anstatt dieses Kapital ungenutzt zu lassen, entschied sich das Unternehmen, in Bitcoin zu investieren, um langfristigen Wertzuwachs zu generieren. Schaut man sich die Zahlen so an, könnte man sagen, dass der Plan von Saylor voll aufgegangen ist. Jetzt könnte es sein, dass ein weiteres, zumindest in Traderkreisen enorm bekanntes Unternehmen, ebenfalls in Bitcoin einsteigt: GameStop. Angeblich erwägt das Unternehmen "Investitionen in alternative Anlageklassen", wie es so schön heißt. Letzte Woche veröffentlichte Ryan Cohen, der CEO von GameStop, ein Foto von sich mit Michael Saylor auf X, was die Spekulationen natürlich anheizt. Die GameStop Aktie jedenfalls profitiert von dem Hype und legte in den letzten 24 Stunden um 5,05 % zu.

GameStop, Reddit und Wallstreetbets

Das Unternehmen GameStop erlangte im Jahr 2021 größere Bekanntheit, als eine Gruppe von Kleinanlegern auf dem Reddit-Forum WallStreetBets begann, massiv in die Aktien des Videospielhändlers zu investieren. GameStop war zu dieser Zeit von großen Hedgefonds wie Melvin Capital stark leerverkauft worden und stand kurz vor der Pleite. Doch die Hedgefongs hatten die Rechnung ohne die Gamer gemacht. In dem mittlerweile berühmten Reddit Forum Wallstreetbets verabredeten sich verärgerte Gamer und Kleininvestoren zu einem "Short Squeeze", mit dem sie wiederum die Nachfrage nach der Aktie anheizten. Statt zu fallen, worauf die Hedgefonds ja eigentlich gewettet hatten, schoss der Kurs in die Höhe, zeitweise um 2.400 %, was noch mehr Anleger anlockte. In letzter Konsequenz erlitten die Hedgefonds erhebliche Verluste. Melvin Capital und White Square Capital hatten sich sogar so weit verzockt, dass die Hedgefonds schließen mussten.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.