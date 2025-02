Berlin - Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) übt scharfe Kritik an Frank-Walter Steinmeier. "Der Bundespräsident ist ein Totalausfall", sagte sie in Hinblick auf dessen Ukraine-Politik dem Magazin T-Online.Steinmeier hätte die Bevölkerung über die sicherheitspolitische Lage aufklären müssen, statt "vor dem Tannenbaum sitzend das Weihnachtsfest zu besingen", sagte Strack-Zimmermann. Auch Bundeskanzler Scholz habe versagt und die Realität ignoriert. Dass er die Bedrohungslage "unter den Tisch gefegt" habe, sei eine "Katastrophe".Europa müsse jetzt handeln, um sich gegen die russische Bedrohung zu wappnen. "Der Gong hat geschlagen", sagte Strack-Zimmermann in Hinblick auf die von Donald Trump angekündigten Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine. Sie ruft dazu auf, die gemeinsamen Verteidigungsfähigkeiten in Europa massiv auszubauen.