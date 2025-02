Mexikanischer Peso auf Kurs für über 1% Wochengewinn, da USD fällt - Der US Dollar Index fällt auf YTD-Tiefs, da Wetten auf Fed-Zinssenkungen zunehmen - US-Einzelhandelsumsätze sinken, was Ängste vor einer Verlangsamung schürt und die Erwartungen an eine Fed-Lockerung auf 43,5 Basispunkte erhöht - Banxico-Protokolle, Mexiko BIP und Einzelhandelsumsätze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...