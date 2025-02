Brüssel - Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) rechnet damit, dass Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) Bundeskanzler und SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz (SPD) ablösen wird. "Olaf Scholz wird am Wahlsonntag um 18:01 Uhr Geschichte sein und dann wird Pistorius das Ruder übernehmen", sagte sie dem Nachrichtenportal "T-Online" am Freitag.Strack-Zimmermann hätte Pistorius für einen besseren SPD-Kanzlerkandidaten gehalten. Der Verteidigungsminister sei, "seit er im Amt ist, die Nummer eins in der Beliebtheit" und habe gezeigt, dass er klare Ansagen machen könne, sagte die FDP-Politikerin. Sie hätte Pistorius im Wahlkampf sogar gestützt, nicht direkt Werbung für ihn gemacht, aber "zumindest nicht gegen ihn geredet", so Strack-Zimmermann.In Hinblick auf mögliche Koalitionen warnt Strack-Zimmermann vor einer schwachen Regierung. "Deutschland muss führen und Vorbild sein." Eine Koalition ohne liberale Beteiligung könne sicherheitspolitisch problematisch werden, sagte sie. Daher plädiert die Europapolitikerin für ein Deutschland-Bündnis aus CDU, SPD und FDP. "Das halte ich für sehr spannend", so Strack-Zimmermann.