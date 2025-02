DJ S&P Global senkt Ausblick für Österreich auf stabil - Rating bleibt bei AA+

DOW JONES--Die Ratingagentur S&P Global hat den Ausblick für die Bonität Österreichs auf stabil von zuvor positiv gesenkt. Das Rating AA+/A-1+ für die lang- und kurzfristigen ausländischen Verbindlichkeiten und für jene in eigener Währung wurde bestätigt. Österreichs Wirtschaftsaussichten blieben nach zwei aufeinanderfolgenden Jahren der Rezession gedämpft. Man rechne nun mit einem realen Wirtschaftswachstum von 0,4 Prozent in diesem Jahr inmitten erhöhter wirtschaftlicher Risiken, unter anderem durch internationale Handelsströme, so die Erklärung der Bonitätswächter. Sie schätzen, dass das österreichische Haushaltsdefizit 2024 etwa 4 Prozent des BIP betragen hat, was über ihren früheren Erwartungen liegt. Trotz eines ehrgeizigen Haushaltskonsolidierungsprogramms geht S&P Global nicht davon aus, dass das Defizit vor 2026 unter 3 Prozent des BIP sinken wird.

