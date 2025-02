Berlin - Bundesverkehrsminister Volker Wissing (parteilos) bringt einen digitalen Fahrzeugschein auf den Weg. "Wichtige Fahrzeugdokumente sollen bequem auf dem Smartphone abrufbar und teilbar sein - und zwar einfach und sicher in einer App, sodass der Papier-Fahrzeugschein künftig zu Hause bleiben kann", sagte Wissing der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstagausgabe).Das Verkehrsministerium hat dazu gemeinsam mit dem Kraftfahrt-Bundesamt und der Bundesdruckerei eine App entwickelt. Die Pilotierungsphase stehe "kurz bevor". Nach einer internen Testphase könnten interessierte Bürger die App dann ab Anfang April erproben, kündigte Wissing an.Die Erfahrungen und das Feedback würden direkt in die Weiterentwicklung einfließen. Ein Aufruf mit näheren Informationen folge kurz vor Beginn der externen Testphase, so Wissing. Das Ministerium habe die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass der digitale Fahrzeugschein schon in der Pilotierungsphase im Alltag genutzt und bei Kontrollen anerkannt werden kann.Der digitale Fahrzeugschein ist nach der Online-Fahrzeugzulassung, die bislang über zwei Millionen Mal genutzt worden ist, der nächste Meilenstein, um bei Dienstleistungen rund ums Auto auf internetbasierte Dienste umzustellen.