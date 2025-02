EQS-Media / 15.02.2025 / 11:41 CET/CEST

Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ), Onco oder das Unternehmen, freut sich, Informationen über seine lizenzierte Nanopartikel-Formulierung einer neuen Klasse von Polynukleotidkinase-3'-Phosphatase (PNKP)-Hemmern (die Technologie oder der PNKP-Wirkstoff) bereitzustellen, die sich bei der Verlangsamung des Wachstums von Darmkrebstumoren (CRC) als Einzelbehandlung und in Kombination mit einer Strahlentherapie als wirksam erwiesen hat. Dies geht aus Studien vom Juni Sadat et al. A synthetically lethal nanomedicine delivering novel inhibitors of polynucleotide kinase 3'-phosphatase (PNKP) for targeted therapy of PTEN-deficient colorectal cancer. J Control Release. 2021 Jun 10;334:335-352. doi:10.1016/j.jconrel.2021.04.034 und Dezember Sadat et al. Nano-Delivery of a Novel Inhibitor of Polynucleotide Kinase/Phosphatase (PNKP) for Targeted Sensitization of Colorectal Cancer to Radiation-Induced DNA Damage. Front Oncol. 2021 Dec 23;11:772920. doi: 10.3389/fonc.2021.772920 2021 hervor, die von Forschern der University of Alberta durchgeführt wurden. Onco-Innovations hebt drei Schlüsselaspekte der Studien hervor: Die Fähigkeit der Nanopartikel-Formulierung des PNKP-Wirkstoffs auf den Krebsherd abzuzielen; die Wirksamkeit dieser Formulierung als alleinige Behandlung bei Mäusen mit Darmkrebs; und ihre Wirksamkeit in Kombination mit Strahlentherapie. Oncos PNKP-Technologie in Nanopartikel-Formulierung als eigenständige Behandlung Die Studie vom Juni 2021 zeigte, dass Oncos PNKP-Inhibitoren in Nanopartikel-Formulierung das Wachstum von Krebszellen in Mäusen mit Darmkrebs wirksam verlangsamten. Der detaillierte Studienbericht kann der aktuellen Finanznachricht entnommen werden. Die Ergebnisse dieser Studie validierten das Potenzial des PNKP-Wirkstoffs als potente Monotherapie bei der Bekämpfung des kolorektalen Karzinoms, insbesondere in Fällen, in denen Tumoren einen PTEN-Mangel aufweisen. Über die Nanopartikel-Formulierung der PNKP-Technologie von Onco Die innovative Nanopartikel-Formulierung der PNKP-Technologie von Onco setzt Nanopartikel ein, um den PNKP-Inhibitor vorzugsweise direkt an Krebszellen abzugeben und unterscheidet ihn von traditionellen Behandlungen, die sowohl auf gesunde als auch Krebszellen abzielen. Es wird angenommen, dass dieser gezielte Ansatz die Stabilität und Präzision des Arzneimittels verbessert und die Auswirkungen auf Nicht-Krebszellen minimiert. Dadurch konnte gezeigt werden, dass Oncos Technologie https://www.frontiersin.org/journals/oncology/articles/10.3389/fonc.2021.772920/full unerwünschte Nebenwirkungen auf gesunde Zellen reduziert und die Wirksamkeit des Arzneimittels erhöht. Die Verwendung von Nanopartikeln erhöht auch die Konzentration des Medikaments am Krebsherd, sodass mehr davon das Zielgebiet erreichen kann, und verbessert den therapeutischen Index, der das Gleichgewicht zwischen Wirksamkeit und Sicherheit misst. https://www.frontiersin.org/journals/oncology/articles/10.3389/fonc.2021.772920/full Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eins der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale der Technologie von Onco die Fähigkeit ist, gezielt auf den Krebs zu wirken und gleichzeitig gesundes Gewebe zu schonen. Diese präzise Zielgenauigkeit macht sie zu einer besonders vielversprechenden therapeutischen Option, da sie das Potenzial für schädliche Nebenwirkungen reduziert, die bei herkömmlichen Krebsbehandlungen häufig auftreten. Cancer chemotherapy and beyond: Current status, drug candidates, associated risks and progress in targeted Therapeutics in Genes & Diseases, Volume 10, Issue 4, Juli 2023: S. 1367-1401 Durch die Konzentration der Wirkung auf Krebszellen soll Oncos Technologie nicht nur die Wirksamkeit von Behandlungen wie der Strahlentherapie erhöhen, sondern letztlich auch die Sicherheit und Lebensqualität der Patienten verbessern. Thomas OShaughnessy, CEO des Unternehmens, kommentierte: "Die Studien haben gezeigt, dass unser Nanopartikel-PNKP-Wirkstoff ein großes Potenzial für einen entscheidenden Fortschritt in der Krebsbehandlung hat und durch weitere Forschung und Entwicklung möglicherweise zu einer Lösung in Bereichen werden kann, in denen herkömmliche Therapien versagen. Diese Studien haben gezeigt, dass unsere Formulierung in der Lage ist, Krebsherde selektiv anzugehen und die Wirkung von Strahlenbehandlungen zu verstärken. Durch die Verbesserung der Wirksamkeit bestehender Therapien wie der Bestrahlung könnte unsere Technologie neue Hoffnung im Kampf gegen Krebs bieten und gleichzeitig das Unternehmen an der Spitze der onkologischen Innovation positionieren". Über Onco-Innovations Limited Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ) ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes Unternehmen in Kanada mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verhindern und zu heilen. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt und neue Maßstäbe in der Krebsbehandlung setzt. Oncos Engagement für Spitzenleistungen und Innovation treibt das Unternehmen dazu an, neuartige Therapien zu entwickeln, die die Aussichten der Patienten verbessern und ihnen Hoffnung im Kampf gegen Krebs geben. Präzisionsonkologie der nächsten Generation Onco-Innovations zählt zu den führenden kanadischen Biotechnologieunternehmen im Bereich der Krebsforschung. Nach der kürzlich erfolgten Übernahme der Inka Health Corporation, die einen bedeutenden Meilenstein in der Unternehmensentwicklung markierte, konnte die innovative SynoGraph-Plattform in das Unternehmensportfolio eingebracht werden, die die Position des Unternehmens im zukunftsweisenden Segment der KI-gestützten Präzisionsonkologie noch weiter stärkt. Durch den Zugang zu umfangreichen Datensätzen der Präzisionsmedizin wird eine schnellere und präzisere Tumorstratifizierung ermöglicht, was die Entwicklung des unternehmenseigenen PNKP-Inhibitors deutlich beschleunigt. Besonders hervorzuheben ist die im Rahmen der Übernahme etablierte strategische Allianz mit AstraZeneca Canada, die das Potential der innovativen Technologieplattform unterstreicht. Die Partnerschaft mit Quantify Research ergänzt das Portfolio um weitere wichtige Forschungskapazitäten. Innovative Technologieplattform im Fokus Im Zentrum der Forschungsaktivitäten steht eine patentierte Nanopartikeltechnologie der zweiten Generation. Die PNKP-Hemmer-Technologie, deren Wirksamkeit kürzlich in Frontiers in Oncology publiziert wurde, zeigt bemerkenswerte Erfolge bei der Verstärkung von Topoisomerase-I-Inhibitoren in der Krebstherapie. Ein besonderer Fokus liegt auf der Behandlung von Darmkrebs und dessen Metastasierung. Die Technologie zeichnet sich durch ihre selektive Wirkung auf Krebszellen aus, was eine optimierte Wirksamkeit bei gleichzeitig verbesserter Verträglichkeit verspricht. Dies eröffnet neue Perspektiven besonders für Patienten mit therapieresistenten Tumoren. Attraktive Opportunity auf vergleichsweise niedrigem Bewertungsniveau Die Kursentwicklung konnte bereits das enorme Potential von Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ) andeuten. Der Kurs offeriert nach moderaten Konsolidierungen der letzten Wochen wieder eine attraktive Einstiegsgelegenheit für den sukzessiven Positionsaufbau. Die Aktie bietet risikobewussten Anlegern die Gelegenheit, frühzeitig in eine potenziell bahnbrechende Technologie zu investieren. Wer jetzt einsteigt, dürfte von den zu erwartenden Wachstumswellen noch am meisten profitieren können. Die angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen erstmaligen Verbreitung. Identität des Verbreiters und Erstellers: MCS Market Communication Service GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter der Nummer HRB 104503 und eingetragen in der Liste der institutsunabhängigen Ersteller und/oder Weitergeber von Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführt wird und zuständige Aufsichtsbehörde ist (nachfolgend als "Verbreiter" bezeichnet). Interessen / Interessenskonflikte Der Verbreiter erhält vom Emittenten für die Verbreitung der Marketingmitteilung eine fixe Vergütung. Der Verbreiter und/oder mit ihr verbundene Unternehmen wurden vom Emittenten bzw. von deren Aktionären mit der Erstellung der vorliegenden Marketingmitteilung beauftragt. Aufgrund der Beauftragung durch den Emittenten ist die Unabhängigkeit der Mitteilung nicht sichergestellt. Dies begründet laut Gesetz auf Seiten der Verbreiter bzw. des verantwortlichen Redakteurs einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Wir weisen darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikation von Verbreiter, deren Organe, wesentlichen Aktionäre, sowie mit diesen verbundenen Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung womöglich Aktien des Emittenten, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen wird, halten. Es besteht seitens der Auftraggeber und der Dritten gegebenenfalls die Absicht, diese Wertpapiere in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit weitere Wertpapiere hinzuzukaufen. Der Verbreiter handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die signifikante Aktienpositionen des besprochenen Emittenten halten können. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Weder Verbreiter noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen Veräußerungs- / Kaufaktivitäten beteiligt. Auf entsprechende potentielle Aktienverkäufe und -käufe der Auftraggeber sowie Dritter hat der Emittent auch keinen Einfluss. Der Verbreiter hat es zu unterlassen, Wertpapiere des Emittenten zu halten oder in irgendeiner Weise mit ihnen zu handeln. Der Verbreiter der Mitteilung besitzt/hält weder unmittelbar noch mittelbar (beispielsweise über verbundene Unternehmen, in abgestimmter Art und Weise) Aktienpositionen des besprochenen Emittenten. Darüber hinaus ist die Vergütung des Verbreiters der Mitteilung weder direkt an finanzielle Transaktionen noch an Börsenumsätze oder Vermögensverwaltungsgebühren gekoppelt. Weder der Verbreiter, noch ein mit ihm verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person (noch deren mit ihr eng verbundene Personen), noch Personen, die vor Weitergabe der Mitteilung Zugang hatten oder haben konnten, sind / ist in Besitz einer Nettoverkaufs- oder Nettokaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Kapitals des Emittenten überschreitet. Ebenso wenig werden von der/den Person/en Anteile an über 5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten gehalten, war/en die Person/en innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend, war/en die Person/en Marketmaker oder Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten, haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitt A und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate gültig war oder in diesem Zeitraum eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war. Emittent: Onco Innovations Ltd.

Datum der erstmaligen Verbreitung: 11.12.2024

Uhrzeit der erstmaligen Verbreitung: 10:00 Uhr

Abstimmung mit dem Emittenten: Ja Adressaten: Der Verbreiter stellt die Mitteilung allen interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Privatanlegern gleichzeitig zur Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Verbreiter veröffentlichten Publikationen, Informationen, Analysen, Reports, Researches und Dokumente sind nicht für U.S.-Personen oder Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan haben, bestimmt und dürfen weder von diesen eingesehen noch an diese verteilt werden. Informationsquellen: Informationsquellen des Verbreiters und Erstellers sind Angaben und Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse, Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z.B. Reuters, Bloomberg, Infront, u. a.), Analysen und Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Bewertungen und daraus abgeleitete Schlussfolgerungen werden mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller zum jeweiligen Zeitpunkt öffentlich zugänglichen nach Ansicht des Erstellers entscheidungserheblichen Faktoren erstellt. Hinweise betreffend der mit den Wertpapieren und mit deren Emittenten verbundenen Risiken Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen können, kann es in vorliegendem Empfehlungszeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen. Natürlich gilt es zu beachten, dass der Emittent in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Der Emittent weist ggf. noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Early Stage Level, was riskant ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht. Durch ggf. notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Wenn es dem Emittenten nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting/Einstellung des Handels drohen. Enthaftungserklärung und Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die der Verbreiter auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, ausnahmslos ausgeschlossen. Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments immer mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen. Obwohl die in den Mitteilungen und Markteinschätzungen vom Verbreiter enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und Beurteilungen. Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen kann der Verbreiter nicht haftbar gemacht werden für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service und Materialien zu verwenden entstanden sind. Alle in dem vorliegenden Report zum Emittenten geäußerten Aussagen, außer historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden werden, die sich wegen erheblicher Unwägbarkeiten durchaus nicht bewahrheiten könnten. Die Aussagen des Erstellers unterliegen Ungewissheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten Prognosen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht auf die Aussagen des Erstellers verlassen und nicht nur auf Grund der Lektüre der Mitteilung Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Der Service des Verbreiters darf deshalb keinesfalls als persönliche oder auch nur allgemeine Anlageberatung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der vom Verbreiter abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung der Materie. Der Leser versichert hiermit, dass er sämtliche Materialien und Inhalte auf eigenes Risiko nutzt und der Verbreiter keine Haftung übernimmt. Der Verbreiter behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche von ihm verbreitet werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu erweitern oder zu entfernen. Der Verbreiter schließt ausdrücklich jede Gewährleistung für Service und Materialien aus. Service und Materialien und die darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen "so wie sie ist" zur Verfügung gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen des Emittenten, des Erstellers oder (weiterer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die Wertentwicklung der Aktie des Emittenten ist damit ungewiss. Wie bei jedem sogenannten Micro Cap besteht auch hier die Gefahr des Totalverlustes. Deshalb dient die Aktie nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten Depot. Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Unerfahrenen Anlegern und LOW-RISK Investoren wird von einer Investition in Aktien des Emittenten grundsätzlich abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene Profitrader. Begriffsbestimmungen Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten (Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können: Sell: Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung, dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird er die Empfehlung "Sell" aussprechen. Hold: Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten. Buy: Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält. Strong Buy: Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg. Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

