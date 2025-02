New York - Einfuhrzölle der Regierung von US-Präsident Donald Trump könnten nach Einschätzung von Goldman Sachs die Rally an den Aktienmärkten beenden."Zölle sind ein Risiko für unsere Aktienmarktprognose", sagte David Kostin, leitender Stratege für US-Aktien bei der Bank, dem Wirtschaftsmagazin Capital. Bislang prognostiziert er zum Jahresende einen Stand des US-Aktienleitindex S&P 500 von 6.500 Punkten, was einem Plus von acht Prozent gegenüber dem aktuellen Stand entspräche.Die genaue Wirkung von Zöllen auf die US-Wirtschaft und damit den Aktienmarkt ist Kostin zufolge bislang schwer zu prognostizieren. "Einfuhrzölle könnten die Kosten für Unternehmen steigern", sagte Kostin. Entscheidet sich ein Unternehmen dann gegen Preiserhöhungen, fängt es also einen Teil der höheren Kosten selbst auf oder kann diese nicht anders absorbieren, so würde sich das auf seine Margen und sein Gewinnwachstum auswirken. Umgekehrt könnten Unternehmen aber auch ihre Preise anheben. "Wenn die Unternehmen die Zölle an die Verbraucher weiterreichen, dann wirkt das inflationär." Eine höhere Inflation könnte zu steigenden Zinsen und damit fallenden Aktienkursen führen.Mit einem Anstieg auf 6.500 Punkte würde sich die Rally am Aktienmarkt allerdings abschwächen. "Es gibt weiterhin die glorreichen Sieben, den Optimismus der Wirtschaft für Donald Trump - und eben auch die Entwicklung der künstlichen Intelligenz", so Kostin. "Aber nach meiner Einschätzung können 2025 die hohen jährlichen Renditen von 20 Prozent und mehr der beiden vorherigen Jahre nicht mehr erreicht werden."