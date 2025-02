München - Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hat die Einmischung von US-Vizepräsident JD Vance in die Innenpolitik in Deutschland und Europa scharf zurückgewiesen."Das, was Vance gestern gemacht hat, geht ihn nichts an", sagte der Grünen-Politiker am Samstag im Interview mit RTL und ntv. "So klar muss man das sagen. It's none of your business. Kümmere dich um deinen eigenen Kram, da gibtes Aufgaben genug in den USA."Habeck verteidigte auch die demokratischen Prozesse in Deutschland und Europa. "Wir haben unsere eigene Unabhängigkeit der Gerichte. Wir entscheiden selbst, wen wir wählen. Wir entscheiden selbst, welche Koalitionen gebildet werden und wir entscheiden selbst, welche Werte wir verteidigen. Und es sind andere Werte als die, die Vance dargestellt hat."Das, was er gemacht habe, sei eine Umdeutung von Geschichte. "Das hat schon Orwellsche Züge gehabt, wo die Wahrheit ins Gegenteil verkehrt wird. Also daran sollten wir uns sicherlich kein Beispiel nehmen", so Habeck am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC).