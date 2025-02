Berlin - Der ehemalige Bundesinnenminister Gerhart Baum ist tot. Der FDP-Politiker starb im Alter von 92 Jahren, wie der WDR am Samstag unter Berufung auf Baums Frau berichtet.Baum galt als einer der wichtigsten Vertreter des linksliberalen Flügels der FDP. Er trat bis zuletzt regelmäßig in der Öffentlichkeit auf. Unter anderem hielt er im vergangenen September zur Feierstunde zum 75. Jahrestag der Konstituierung des Bundestags eine Rede im Parlament. Beim Ampel-Aus hatte er noch scharfe Kritik am Kurs seiner Partei geäußert.Baum war von 1972 bis 1994 Mitglied des Deutschen Bundestages. Von 1972 bis 1978 war er parlamentarischer Staatssekretär bei den damaligen Bundesinnenministern Hans-Dietrich Genscher und Werner Maihofer. Von Juni 1978 bis September 1982 war er schließlich selbst für das Ressort verantwortlich. Nach dem Bruch der sozialliberalen Koalition trat er damals zurück.