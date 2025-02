Der kanadische Edelmetallexplorer Minera Alamos verzeichnete am 15. Februar 2025 einen leichten Kursrückgang von 1,75 Prozent auf 0,2424 USD. Trotz des aktuellen Rückgangs zeigt sich die Aktie im Jahresvergleich mit einem Plus von 15,43 Prozent in robuster Verfassung. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 108,2 Millionen Euro, bei einer Gesamtzahl von 500,9 Millionen Aktien.

Positive Monatsentwicklung trotz Tagesminus

Ungeachtet der jüngsten Kursschwäche konnte das Papier im vergangenen Monat um 11,45 Prozent zulegen. Die Aktie notiert aktuell 32,54 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch weiterhin 32,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch.

Anzeige

Minera Alamos-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Minera Alamos-Analyse vom 15. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Minera Alamos-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Minera Alamos-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 15. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Minera Alamos: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...