Einzigartige Krypto Aktie!: Ein Traum wird wahr! Den eigenen Lambo bald auf der Solana Blockchain!

Diese Beteiligungsgesellschaft beteiligt sich an innovativen Blockchain-Projekten im Solana Ökosystem und kontrolliert strategische Solana Token Bestände! Setzen Sie auf diese Krypto-Perle mit hohem Potential!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der Einsatz der Blockchain revolutioniert viele Industrien und Anlageklassen und sorgt für Disruption! Es entstehen ganz neue Geschäftsmodelle und Anleger können sich an neuen innovativen Projekten und digitalen Vermögenswerten mit einem Klick beteiligen.

Eine der mannigfaltigen Anwendungen ist das Tokenisieren bzw. die Digitalisierung von echten Vermögenswerten (Real-World-Assets oder auch RWA).

Für bestimmte reale Vermögenswerte wird dabei ein digitales Abbild auf der Blockchain geschaffen: Sachen und Werte der "realen" Welt werden mit Tokens auf der Blockchain verknüpft, wodurch ein Besitzanspruch verkörpert wird.

Das Unternehmen McQueen Labs Inc. ("MCQ Markets") ist einer dieser Pioniere, wenn es um das Tokenisieren von Luxusautos auf der Blockchain geht.

So können sich Anleger schon mit kleinen Geldbeträgen an einzelnen seltenen Luxusautos beteiligen und so von möglichen Wertsteigerungen partizipieren.

Quelle: https://www.mcqmarkets.com/?tc=mcq-pr

MCQ Markets hat sich für die Umsetzung der Tokenisierung klar für die Solana Blockchain entschieden, die aufgrund seiner einzigartigen Funktionalität unschätzbare Vorteile bietet.

So ist Solana für seine hohe Transaktionsgeschwindigkeit und niedrigen Gebühren bekannt. Das Netzwerk kann über 65.000 Transaktionen pro Sekunde (TPS) bei durchschnittlichen Transaktionskosten von weniger als einem Cent verarbeiten.

Diese Skalierbarkeit und Erschwinglichkeit machen es für verschiedene Anwendungsfälle wie DeFi oder auch Gaming, sehr attraktiv.

Unsere Krypto-Perle, SOL Global Investments Corp. ( WKN: A2N8GW) , hat das enorme Wertschöpfungspotential der Solana Blockchain und der Projekte im Solana Ökosystem erkannt und eine klar fokussierte Investmentstrategie umgesetzt.

So tätigt die Investment- und Private-Equity- Holdinggesellschaft strategische Anlagen direkt in den Solana Token und in Projekte wie z.B. in die oben beschriebene McQueen Labs Inc. ("MCQ Markets").

So hat SOL Global Investments Corp. seinen nächsten Big Deal am 27.01.25 unterzeichnet!

In der unterzeichneten Absichtserklärung gab SOL Global Investments bekannt, seine bestehende Beteiligung an MCQ Markets von bisher 1.851.852 auf 4.007.408 MCQ-Aktien aufstocken zu wollen. Der Gegenwert der geplanten Transaktion liegt bei ca. 1.684.028 CAD.

MCQ Markets ist darauf spezialisiert, über eine zugängliche und SEC-konforme Plattform Teileigentumsmöglichkeiten für hochwertige Sammlerautos anzubieten. MCQ Markets beabsichtigt, für jeden Vermögenswert, der über MCQ Markets verkauft werden soll, eine Reihe von Sammler-Token (NFT's) zu erstellen.

Anleger können Anteile an Kultfahrzeugen wie Ferraris und Lamborghinis erwerben, wobei jedes Fahrzeug mit einem einzigartigen NFT verknüpft ist, in das wichtige Informationen wie Fahrgestellnummer, Kilometerstand, Anschaffungsdatum und mehr sicher gespeichert sind. Dieses sichere und unveränderliche digitale Hauptbuch stellt sicher, dass alle Aufzeichnungen manipulationssicher und vollständig transparent sind.

SOL Global Investments wird in Branchenkreisen gerne auch als die "Microstrategy 2.0" der Solana Blockchain genannt, da sich das Unternehmen klar auf das Solana Ökosystem ausgerichtet hat!

SOL Global Investments Corp. ( WKN: A2N8GW ) ist eine innovative Investment- und Private-Equity- Holdinggesellschaft, die es sich zum Ziel gesetzt, durch den direkten Kauf von Solana Token und Beteiligungen in das innovative Solana-Ökosystem maximal im laufenden Bullenmarkt zu profitieren.

SOL Global setzt im Prinzip eine ähnliche Strategie wie Microstrategy um mit dem Unterschied, dass das Unternehmen strategische Positionen in Solana aufbaut. Microstrategy ist hingegen für seine Ausrichtung und dem Kauf von Bitcoin bekannt.

Diese strategische Ausrichtung ermöglicht es Anlegern, am Wachstum und an der Innovationskraft innerhalb des Solana-Ökosystems teilzuhaben, ohne die Komplexitäten, die mit der direkten Verwaltung von Kryptowährungsanlagen verbunden sind.

Quelle: SOL Global Investments Corp.

Mit diesem Ansatz will das Unternehmen die Lücke zwischen öffentlichen traditionellen Finanzmärkten und des dezentralen Blockchain-Sektors schließen.

SOL Global Investments ist auch gleichzeitig eines der ersten börsennotierten Unternehmen, die das gigantische Potential der 5. größten Blockchain Solana erkannt hat.

Smarte Investoren aufgepasst:

Mit der SOL Global Investments Aktie konnten Sie bisher eine massive Outperformance von 10 x gegenüber des Solana Tokens generieren!

So wie die Microstrategy Aktie in der Vergangenheit eine satte Hebelwirkung gegenüber Bitcoin hatte, haben Sie mit einem Investment in SOL Global Investments eine ähnliche Outperformance-Möglichkeit, allerdings gegenüber der wichtigen Solana Blockchain!

Und SOL Global Investments kontrolliert derzeit 30.511 Solana Token

Die wichtigsten Fakten und Investoren-Highlights auf einen Blick:

SOL Global Investments Corp. (WKN: A2N8GW) ist ein diversifiziertes Investment-Holdingunternehmen mit klarem Fokus auf strategische Anlagen in die Solana Blockchain (Token) und dem Solana-Ökosystem im Allgemeinen.

Es wird erwartet, dass die Aktionäre von der Wertsteigerung der eigenen Krypto-Vermögenswerte des Unternehmens im anhaltenden Bullenmarkt profitieren werden.

Das aufstrebende Unternehmen unterstützt das Solana Proof-of-Stake Netzwerk durch das Staken seiner eigenen Bestände (aktuell 30.511 Token) und erwirtschaftet damit auch attraktive Staking-Renditen von ca. 6 % p.a.

SOL Global Investments nutzt Finanzierungsoptionen und freiwerdende Liquidität durch den Verkauf von Nicht-Strategischen Beteilungen, um die eigenen Solana Anlagebestände strategisch aufzustocken.

Das Unternehmen profitiert mit diversen Beteiligungen an der Wertschöpfungskette des Blockchain-Sektors.

Das Management, unter der Leitung von Paul Kania, vereint institutionelle Anlagekompetenz mit strategischem Weitblick bei digitalen Vermögenswerten.

Setzen Sie jetzt auf dieses noch unentdeckte Blockchain-Investmentunternehmen, das maximal vom Krypto-Boom profitieren wird!

Das Unternehmen verfolgt eine klare Investitionsstrategie, um seine Marktanteile im Solana-Ökosystem zu erweitern.

Name: SOL Global Investments Corp. WKN: A2N8GW Letzter Börsenkurs: 0,23 € (Tradegate)



Link zu Kursen an deutschen Börsenplätzen: LINK

Bitte beachten Sie, dass die Umsätze im Regelfall an der kanadischen Hauptbörse deutlich höher als an deutschen Börsen sind. SOL Global Investments Corp. handelt in Deutschland an vielen Börsen, wie z.B. Frankfurt, München, Berlin, Stuttgart und Tradegate. Bei genügend Volumen bietet sich der Kauf auch direkt in Deutschland an. Beachten Sie aber bitte immer limitierte Aufträge abzugeben! Generell sind Limit-Orders gegenüber reinen 'billigst' Orders vorzuziehen.

Zukunftsgerichtete Informationen

Zukunftsgerichtete Informationen

Dieser Artikel enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete Informationen werden häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potenziell", "möglich" und ähnliche Ausdrücke oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "werden", "können", "könnten" oder "sollten", gekennzeichnet. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Artikel gehören unter anderem Informationen über die Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf das Wachstum und die Bewertung von Solana und der Solana-Blockchain, die fortgesetzten Investitionen des Unternehmens in Solana und das Solana-Ökosystem, die Fähigkeit der Aktionäre des Unternehmens, von den Investitionen des Unternehmens in Solana und das Solana-Ökosystem zu profitieren, und die Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Investitionen und Beteiligungen des Unternehmens.

