München (ots) -Vitali Klitschko kam am Samstagnachmittag zum Energy Security Hub @BMW Foundation Herbert Quandt Pavilion, und traf als eines der Highlights auf die klügsten Köpfe aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, die im Rahmen der 61. Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) im Herzen Münchens zusammenkamen. Unter dem Motto "Securing Energy. Advancing Society" hatte die BMW Foundation Herbert Quandt einen dynamischen Dialog ins Leben gerufen, der rund um das Zukunftsthema Energiesicherheit Wege zu neuen Ansätzen und Lösungen aufzeigte.Der Bürgermeister, Vitali Klitschko, sprach mit emotionalen Worten zum Wiederaufbau seiner Heimatstadt Kyiv: "Ich habe wirklich die Hoffnung, dass dieser Krieg in diesem Jahr aufhört. Dass unser Volk nicht mehr in ständiger Angst leben und die Hälfte der Zeit im Untergrund verbringen muss." Die Elektrizitätswerke seiner Stadt waren die ersten infrastrukturellen Säulen, die Russland angegriffen hat. Eine sichere Infrastruktur ist mit die Grundvoraussetzung für die Energiesicherheit.Krisen als Chance nutzen, um neue Strategien für mehr Energiesicherheit umzusetzenAngesichts der drängenden globalen Herausforderungen der Energiewende wurde darüber hinaus einmal mehr deutlich, dass nicht nur eine wirtschaftliche und geopolitische Frage ist, sondern auch untrennbar verbunden mit gesellschaftlichem Fortschritt, demokratischen Werten und wirtschaftlichem Wohlstand ist.Heike Schneeweis, Vorstandsmitglied der BMW Foundation Herbert Quandt, erwähnt, wie wichtig Energiesicherheit und Energiewende für die Gesellschaft sind: "Es geht uns darum, die Gesellschaft voranzubringen, denn die Energiewende ist ein gewaltiges Unterfangen für die gesamte Gesellschaft. Wir sehen sie als Motor für die gesellschaftliche Entwicklung und die Sicherung der Demokratie".Greifbare Innovationen und visionäre Perspektiven: Hochkarätige Speaker:innen im DialogDen Auftakt zum Energy Security Hub bildete die Innovation Night, bei der sich alles um die Frage drehte, wie Innovationen und Zusammenarbeit über Grenzen hinweg die Transformation der globalen Energiesysteme vorantreiben können. Leo Birnbaum, Chief Executive Officer, E.ON, zeigte auf, warum die Nutzung des europäischen Know-hows, der europäischen Infrastruktur und des europäischen Rechtsrahmens der Schlüssel zu einer globalen Führungsposition in den Bereichen Energie und Technologie ist. Im Zusammenspiel präsentierten Vertreter:innen von Startups wie Terralayr oder Milvus Advanced ihre innovativen Lösungen, die bereits heute entscheidend zur Energiewende beitragen."Der offene und kollaborative Ansatz, den Big Tech-Unternehmen verfolgen, kann anderen Organisationen und Ländern als Vorbild dienen, indem sie externes Fachwissen und Ressourcen nutzen, um ihre auf regionale Bedürfnisse zugeschnittenen Energieinitiativen voranzutreiben. Wir sollten sehen: Es gibt nicht nur einen Weg in die Zukunft", sagt Dr. Heba Aguib, ebenfalls Vorstandsmitglied der BMW Foundation Herbert Quandt.Der folgende Tag rückte die integrale Rolle von Energieinnovationen für die Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit Europas sowie global in den Fokus. Der Schwerpunkt lag auf der Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen, privaten und philanthropischen Sektor, um Ressourcen zu mobilisieren, Lösungen zu skalieren und die industrielle Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Nach der Opening Keynote von Fatih Birol, Executive Director der Europäischen Energieagentur (IEA), mit Fokus auf die steigende weltweite Energienachfrage und das Comeback der Kernenergie sowie die Bedeutung der Elektrifizierung und des Netzausbaus zur Deckung der Nachfrage, kamen Speaker zu Wort wie John Studzinski, Vice Chairman & Managing Director, Pimco, Axel van Trotsenburg, Senior Managing Director, World Bank, und Christian Bruch, Chief Executive Officer, Siemens Energy.Der Samstagvormittag fokussiert die wirtschaftliche Sicherheit und Industriepolitik, die öffentliche Wahrnehmung und neue globale Partnerschaften. Über die Zusammenhänge von KI, Geopolitik und Energiesouveränität diskutierten u.a. Benedetta Berti, Direktorin, Politische Planung, Büro des Generalsekretärs, NATO, Sandrine Dixson-Decléve, Ehrenpräsidentin und globale Botschafterin des Club of Rome, sowie Philipp Justus, Country Manager Germany und Vice President Central Europe von Google.Der Energy Security Hub vom 13. bis 15. FebruarbotDialog und Diskurs zu Energiesicherheit, wirtschaftlichen Perspektiven und globaler Zusammenarbeit - die wichtigsten Erkenntnisse:1. Stärke durch Einigkeit Nationale Alleingänge hemmen Europas Potenzial in klimaneutraler Energie. Eine Grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist nötig.2. Keine Energiesicherheit ohne Cybersicherheit Erneuerbare Energien erfordern den Ausbau und die Digitalisierung widerstandsfähiger Netze. Der Schutz vor Cyberangriffen ist essenziell.3. Überbrückung der Marktlücke Europas Innovationen scheitern oft an fehlender Finanzierung für die Skalierung. Kapital fließt zu oft ins Ausland.4. Ohne Strategie gerät Europa ins Hintertreffen Ein gemeinsamer Energierahmen und öffentliche Investitionen sind notwendig, um Investoren zu gewinnen und Fortschritt zu sichern.5. Demokratie schützen Bezahlbare Energie stabilisiert Gesellschaften. Die Akzeptanz der Energiewende muss gestärkt werden, um populistische Narrative zu entkräften.Unter den hochkarätigen Gästen waren auch Lars Løkke Rasmussen, Minister of foreign Affairs, Denmark, Valdis Dombrovskis, EU Commission, und Laurent Müller, Vice President, Climeworks.---Die BMW Foundation Herbert Quandt vereint die klügsten Köpfe aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, um gemeinsam zukunftsorientierte Ansätze und Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit zu entwickeln. Zusammen arbeiten wir über Grenzen, Kulturen und Systeme hinweg an innovativen Wegen, um eine verantwortungsbewusste und innovative Wirtschaft zu stärken und gleichzeitig eine offene und zukunftsfähige Gesellschaft zu fördern.bmw-foundation.orgAlle hochkarätigen Panels und Diskussionen finden Sie unter diesem Link (https://bmw-foundation.org/events/msc25).Folgen Sie uns auf Social Media @bmwfoundation.