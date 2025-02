Erste Group Bank ISIN: AT0000652011 konnte im Wochenverlauf 8,84 Prozent zulegen und belegte den zweiten Platz im Austrian Traded Index. Zum Handelsende am Freitag an der Wiener Börse notiert die Aktie bei 66,96 Euro und dieser Kurs war gleichzeitig das Tages-, Wochen-, Jahres- und Allzeithoch. Im laufenden Jahr steht ein Plus von rund 12 Prozent zu Buche. Auf Sicht von drei Jahren schneidet die Aktie mit einem Kursgewinn von 59 Prozent deutlich ...

