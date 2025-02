SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD punktet mit einem Großauftrag für Energiespeichersysteme (ESS) aus Saudi-Arabien und festigt damit seine Marktposition in Übersee. BYD Energy Storage, eine Tochtergesellschaft der BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296), hat am 14. Februar 2025...

Den vollständigen Artikel lesen ...