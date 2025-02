Nach vier vergeblichen Versuchen hat die Medios-Aktie ISIN: DE000A1MMCC8 am Freitag den von RuMaS genannten Einstiegskurs geschafft. Mit dem Schlusskurs über 15,50 Euro wurde ein charttechnisches Kaufsignal generiert. Die Chartindikatoren Momentum und RSI sind im positiven Bereich, der Kurs könnte in der neuen Woche Richtung Norden klettern. Die Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps hatten wir am letzten Sonntag mit diesem Hinweis auf die Trading-Chance ...

Den vollständigen Artikel lesen ...