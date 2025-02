Unterföhring (ots) -16. Februar 2025. Rekord! Es ist der schnellste Sieg der "Schlag den Star"-Geschichte. Live. Sarah Engels gewinnt am Samstagabend klar gegen Evelyn Burdecki. Zuvor konnte die Sängerin nur einen zweiten Platz bei "Schlag den Star" vorweisen - Eko Fresh war sie unterlegen. Diesmal setzt sich Sarah, trotz Evelyns Erfolg beim Pultspiel, durch. Sie macht "Schlag den Star" am Samstag zur kürzesten Live-Ausgabe aller Zeiten und sichert sich mit 62:16 Punkten 100.000 Euro.Insgesamt verfolgen 5,05 Millionen Menschen (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.) am Samstagabend "Schlag den Star". Das Duell sehen gute 11,6 Prozent in der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.).Sarah Engels nach ihrem Triumph im zweiten Anlauf: "Ich bin bis zum letzten Spiel richtig aufgeregt gewesen, aber ich es hat funktioniert. Ich hab's geschafft. Der ganze Ballast fällt jetzt ab. Das Allerwichtigste für mich war, mir das selbst zu beweisen. Für mich war es ein, 'ich steh wieder auf.'"Evelyn Burdecki schreibt Geschichte: "In einem Bereich habe ich ja doch noch gewonnen, es war die kürzeste Sendung ever. Das ist Rekord. Das geht in die Geschichte ein. Es war halt Pech und Glück. Ich bin mega unsportlich und habe versucht, mich mit ein bisschen Joggen vorzubereiten. Das hat mir aber leider nicht geholfen. Manchmal hätte ich etwas länger nachdenken sollen, bevor ich auf den Buzzer haue, ich ärgere mich aber nicht. Es war aber toll, hier zu sein, ich hatte Spaß. Und mein Gott, ich hab' jetzt verloren, aber aller guten Dinge sind drei, nicht wahr?"Sarah Engels gegen Evelyn Burdecki - das Spiele-ProtokollSpiel 1 - Ballon-HüfenZeitreise in die Kindheit: Die Kandidatinnen steigen in einen "Sack", müssen auf einer Linie 5 Luftballons zum Platzen bringen und dann über die Ziellinie hüpfen. Nach drei Runden erhüpft sich Sarah den ersten Punkt. 1:0 für die Sängerin mit Fitnesstrainer-Lizenz.Spiel 2 - Der schwebende BallJetzt ist Zielgenauigkeit gefordert: Ein in einem Luftstrom schwebender Ball muss per Spielzeugpistole aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Wer innerhalb von drei Durchgängen (a 60 Sekunden) mehr Bälle trifft, gewinnt das Spiel. Sarah zielt besser und führt mit 3:0.Spiel 3 - LandeanflugBeim Blick aus dem Flugzeugfenster müssen die Gegnerinnen erkennen, welche Stadt angeflogen wird. Evelyn sitzt im Flieger offensichtlich öfter am Fenster und sichert sich die ersten drei Punkte und das erste Pultspiel. Gleichstand: 3:3.Spiel 4 - Fahrrad-Polo-SlalomIm Außengelände wird es sportlich: Die Moderatorin und die Sängerin müssen, während sie Fahrradfahren, per Hockeyschläger erst einen Ball durch den Parcours führen und diesen dann ins Tor schlagen. Nach drei Durchgängen gewinnt Evelyn Spiel Nr. 4 und geht mit 7:3 zum ersten Mal an diesem Abend in Führung.Spiel 5 - HochdruckreinigerDie Gegnerinnen müssen per Hochdruckreiniger einzelne Quadrate freilegen und die darunter befindlichen Zahlen im Kopf addieren. Wer am Ende das richtige Ergebnis nennt, gewinnt diesen Durchgang. Sarah ist schneller, sichert sich 5 Punkte und zieht an Evelyn vorbei. Neuer Punktestand: 8:7.Spiel 6 - Spitz, pass auf!Zeit für Nostalgie: Werden eine 1 oder eine 6 gewürfelt, muss der Becher den "Spitz" fangen. Wird die Figur gefangen, gibt es für die Fängerin einen Punkt, entkommt der Spitz gibt es für die Gegnerin den Punkt. Sarah stellt ihre Reaktionsgeschwindigkeit unter Beweis, sichert sich die Punkte und baut ihre Führung auf 14:7 aus.Spiel 7 - Musik rückwärtsWas für ein Bandsalat. Die Kandidatinnen hören rückwärts abgespielte Lieder und müssen die Titel richtig erkennen. Das liegt Sarah, sie holt sich die ersehnten Punkte und zieht mit 21:7 von dannen.Spiel 8 - Handstand-SchalterKopfüber geht es weiter: Per Handstand an der Wand müssen die Sängerin und die Entertainerin jeweils drei Lichter mit den Füßen einschalten. Evelyn bittet um einen Helm - aber der hilft nicht. Nach drei Runden wird Sarah zur Handstand-Queen und baut ihre Führung auf 29:7 aus.Spiel 9 - Ball-RampeTaktik gefragt: Bälle müssen über eine Rampe in den Zielbehälter befördert werden. Beim spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen kann sich Evelyn Burdecki zwar 9 wichtige Punkte sichern, aber Sarah Engels führt weiterhin mit 29:16.Spiel 10 - Blamieren oder KassierenRote Sakko Zeit im Studio: Moderator Daniel Boschmann präsentiert das legendäre Spiel. Sängerin Sarah hangelt sich zum Sieg und baut ihren Vorsprung damit nun deutlich auf 39:16 aus.Spiel 11 - Schnitzelgruben-DuellJetzt geht es ab in die Grube: Die Gegnerinnen müssen möglichst schnell eine randvoll gefüllte Schnitzelgrube durchqueren und an deren Ende jeweils den Buzzer drücken. Wer nach acht Rennen die geringste Gesamtzeit auf der Uhr hat, gewinnt. Die sportliche Sängerin sichert sich souverän das Spiel. Neuer Punktestand: 50:16 für Sarah Engels.Spiel 12 - UmdrehenMatchball-Spiel! Die Ex-"Dschungelkönigin" und die "The Masked Singer"-Gewinnerin müssen möglichst schnell jeweils 12 gleiche Gegenstände umdrehen. Es werden vier Durchgänge gespielt. Nach insgesamt 3:41 Stunden gewinnt Sarah Engels das letzte Spiel des Abends mit 62:16 und nimmt im zweiten Versuch die 100.000 Euro mit nach Hause. 