Palantir - die erfolgreichste Aktie der vergangenen Wochen. Ob Gettex, Lynx- oder Smartbroker - der Titel steht überall ganz oben. Doch kennen Sie schon die neuen, spekulativen Scheine? In die ohnehin spannende Aktie lässt sich noch mehr Power bringen. Wir sagen wie und wie man es genau umsetzt. Nicolas ist am Wochenende zu Gast bei NTV und bespricht unsere aktuelle Perspektiven auf den Markt.. Denn Europa ist gefragt… Und in die ohnehin spannende Aktie sich noch mehr Power bringen lässt. Wir sagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...