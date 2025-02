Immer mehr Menschen in Nordamerika protestieren vor Tesla-Showrooms - dabei richtet sich der Unmut vor allem gegen CEO Elon Musk, dessen politische Haltung zunehmend für Kontroversen sorgt. Von New York bis San Francisco: Wie The Verge berichtet, fanden am Wochenende in zahlreichen US-amerikanischen und kanadischen Städten Proteste gegen Tesla statt. Unter dem Hashtag Teslatakeover versammelten sich Demonstrant:innen vor Tesla-Showrooms, um ihren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...