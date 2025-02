Goldman Sachs-Aktien ISIN: US38141G1040 konnten am Freitag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 1,79 Prozent hinter NVIDIA zweitbester Wert im Dow Jones. "Goldman Sachs gehört zu den führenden globalen Häusern im Investmentbanking, Wertpapierhandel und in der Vermögensverwaltung." Zum Handelsende notiert die Aktie bei 660,55 USD, das Tageshoch hat man mit 663,03 USD an der NYSE gesehen. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...