München (ots) -Dresden schafft den 2. Heimsieg in 2025 - und wie: 5:2 gegen den TSV 1860 München "Wir waren ein Stück weit entfesselt", sagt Doppeltorschütze Christoph Daferner. Nach den Wackel-Leistungen der Vorwochen mahnt Trainer Thomas Stamm vor zu viel Euphorie: "Für den Moment ist man glücklich, das ist gut." Für den Trainer-Kollegen Patrick Glöckner war's die 1. Niederlage nach 3 Spielen unter seiner Regie. "Alles in allem haben wir viele Dinge gesehen, die wir eigentlich gar nicht machen wollen, die uns auch nicht auszeichnen." Was er meint: "Wir waren viel zu verspielt hintendrin!" Der zurückgekehrte 1860-Kapitän Jesper Verlaat attestierte eine erneut schwache Defensivarbeit und Resignation: "Auch wenn du 3:1 hinten liegst, darfst du dich bei weitem nicht so abschießen lassen." Die Münchner haben die zweitschlechteste Abwehr.Cottbus bleibt mit 3 Punkte Abstand auf Dynamo Erster nach einem 1:0 gegen Verl, das auch Energie-Coach Claus Dieter Wollitz "Spaß gemacht" hat. Er stellt beim Spitzenreiter aber Ermüdungserscheinungen fest. "Bei uns ist nicht zu 100 Prozent diese letzte Frische. Jeder will, aber wir haben nicht diese letzte Frische. Wenn man dann diese Chancen nicht wegmacht, mal den Ball halten. Da haben wir noch einiges zu tun." Super-Joker Maximilian Krauß trifft erneut zum Siegtreffer.Das schwächste Team feiert nach 19 (!) sieglosen Spielen den ersten Sieg seit September 2024. Hachings Trainer Heiko Herrlich holt nach dem 2:0 gegen Aufstiegsaspirant Saarbrücken die ersten drei Punkte ein. Herrlich hofft: "Mich haben Siege immer süchtig gemacht." Bis zum rettenden Ufer beträgt der Rückstand dennoch 9 Punkte."Wow und "crazy" - die Tabellenspitze in der Frauen-Bundesliga wird kräftig durcheinandergewirbelt. Eintracht Frankfurt, bislang Erster, kassiert ein 1:6 in Wolfsburg. "Tolle Reaktion, tolle Leistung", lobt VfL-Trainer Tommy Stroot nach dem bitteren Pokalaus in Hoffenheim unter der Woche. Die Eintracht liegt nach einer "ganz schlechten 1. Halbzeit" schon zur Pause 0:5 hinten: "Das, was uns blieb, war Charakter zu zeigen", so ein ernüchterter Frankfurt Trainer Niko Arnautis. Die Frauen des FC Bayern München sind nach einem 1:0 gegen Werder Bremer wieder an der Tabellenspitze gelandet.Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips der Frauen-Bundesliga und 3. Liga am Sonntag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport verwenden. In der 3. Liga geht es am Freitag, 21.02., mit der Partie zwischen 1860 München und Arminia Bielefeld weiter. MagentaSport zeigt das Traditionsduell ab 18.30 Uhr live.3. Liga - 24. SpieltagDynamo Dresden - TSV 1860 München 5:2Entschlossen tritt Dresden gegen schwache Löwen auf, mit dem 2. Heimsieg des Jahres 2025 Bereits zur Pause führte Dresden 3:1. In der 2. Hälfte schraubte die Stamm-Elf weiter am Ergebnis und fügt dem TSV 1860 die 1. Niederlage unter Neu-Coach Patrick Glöckner zu. In der Tabelle verkürzt Dynamo den Abstand auf die Cottbusser auf 3 Zähler. Sechzig bleibt auf Rang 14 nur drei Zähler auf einen Abstiegsplatz.Thomas Stamm, Trainer Dresden: "In Summe bin ich sehr zufrieden, gerade, wenn man sieht, wie viele Chancen wir uns auch in der 1. Halbzeit schon rausgespielt haben. Wir haben ganz wenig zugelassen über die 90 Minuten. Für den Moment ist man glücklich, das ist gut. Die Reaktion war gut von letzter Woche (nach dem 1:2 bei Stuttgart II, d. Red.), weil wir da echt kein gutes Spiel gemacht haben. Losgelöst davon, welche Jungs letzte Woche auf dem Platz waren, welche Jungs heute auf dem Platz waren, war es die richtige Reaktion über 90 Minuten." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dU1ySkRjeVNIamFvTmV3TVBlWVIzcmRUVmo3NW9oVno3T2MxNWdWeGFPaz0=Christoph Daferner, Spieler Dresden und Doppeltorschütze: "Es hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, wir waren ein Stück weit entfesselt. Wir haben sehr gut nach vorne gespielt, hätten in der 1. Halbzeit noch 2 bis 3 Tore mehr schießen können und waren klar die bessere Mannschaft." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bWxCekUxTE96VmJyR3ZMUW1qMW0xbVVkTWdad0NMem9Fc0FsMS9uQ3A5ST0=Jesper Verlaat, zurückgekehrter Kapitän des TSV 1860, zu den vielen deutlichen Niederlagen in dieser Saison: "Ich glaube, uns war es bewusst, dass wir in den letzten Spielen unter Patrick Glöckner eine gute Serie hingelegt haben. Gegen Stuttgart II mussten wir uns auch erst reinkämpfen. Klar, wissen wir, dass es manchmal Phasen gibt, in denen es nicht läuft. Du kannst nicht immer 90 Minuten lang gut spielen. Heute haben wir in gewissen Situationen die Köpfe hängen lassen, das hat man gemerkt. Auch wenn du 3:1 hinten liegst, darfst du dich bei weitem nicht so abschießen lassen. Das müssen wir uns ankreiden. Wenn das so und in der Häufigkeit passiert, ist es keine Eintagsfliege. Daraus müssen wir schleunigst lernen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SWFpb2dlTk01M1g0cWdNK1h0N0J5VmpZQ3JDOFZuN1dZYTliNm81Snpubz0=Patrick Glöckner, Trainer TSV 1860: "Am Ende hat die bessere Mannschaft definitiv gewonnen. Die Höhe ist natürlich brutal für uns. Ich denke, wir hatten zwei gute Spielphasen, nach dem 1:1, die 10 bis 15 Minuten danach, wo wir wirklich selbstsicher gespielt haben. Als wir rausgekommen sind. Zur 2. Halbzeit, den Gegner höher angelaufen haben, wurde es auch besser. Dann bekommen wir prompt das 4. Tor in einer Situation, in der wir besser im Spiel und aggressiver waren. Alles in allem haben wir viele Dinge gesehen, die wir eigentlich gar nicht machen wollen, die uns auch nicht auszeichnen. Wir waren viel zu verspielt hintendrin, wir haben den Gegner eingeladen, Konter zu setzen, in den Gegenangriff zu gehen, weil wir in den eigenen Ballbesitzphasen zu unsicher waren. Hinten raus war es nicht kompromisslos genug." Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Q1hqQjNqU2FoL3BlTWxkcE0zTTFLakRUcDFvTkh1bnB0bStLY1lZQ0pSbz0=Energie Cottbus - SC Verl 1:0Trotz einer Reihe von Großchancen für die Verler fährt der Energie-Express ungebremst weiter Richtung 2. Bundesliga. Maximilian Krauß machte kurz vor der Stundenmarke den Unterschied - wie schon vergangene Woche mit einem Jokertor. Die Cottbusser bleiben mit ihrem 11. Ungeschlagenen Spiel am Stück an der Tabellenspitze, 3 Punkte vor Dynamo Dresden. Verl auf Rang 7 verliert die Aufstiegsplätze erstmal aus den AugenClaus-Dieter Wollitz, Trainer Cottbus: "Das kann man so sehen, dass das Spaß gemacht hat. Nach dem 1:0 können wir das Spiel killen, vielleicht müssen wir das sogar. Die erste Halbzeit war wie das erste Spiel sehr ausgeglichen. Wenn du gegen Verl nicht sofort ins Gegenpressing kommst, musst du viel ackern, brauchst auch das Quäntchen Glück, weil sie es gut machen. Wenn wir schnell ins Gegenpressing kommen, haben wir unsere Momente. Dadurch haben wir die ein oder andere Chance erspielt. Sie spielen immer an der Abseitslinie, haben sehr gute Mittelfeldspieler, sind in ihrem Rhythmus, in ihren Automatismen. Bei uns ist nicht zu 100 Prozent diese letzte Frische, jeder will, aber wir haben nicht diese letzte Frische. Wenn man dann diese Chancen nicht wegmacht, mal den Ball halten. Da haben wir noch einiges zu tun." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ekZZYXppUDMxWlFJQ0ZTOUQvb0VkMFYvQ2FwR0h4YzBiK1Y5WGpPTnpiTT0=Maximilian Krauß, Spieler Cottbus und Siegtorschütze: "Wenn wir es schaffen, uns immer auf den nächsten Gegner zu fokussieren, alles andere außen vor zu lassen, können wir noch viele Siege holen."...zu seinem Tor: "Da ist im Endeffekt wichtig, bei schwierigen Platzverhältnissen, dass man keinen Ball verspringen lässt. Dann schaut man, was bietet einem der Gegner und der Torwart im letzten Moment an. Dass das glücklich ist, dass der Ball abgefälscht ist, ist klar. Aber wir sprechen ganz gerne von "erarbeitetem Glück". Das ist auch die Marschroute für die nächsten Spiele, dass wir uns dieses Spielglück, das wir auch am Ende haben, uns das weiter erarbeiten." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WTlMT0srZDVNNW11aTk1cmVJUFJtVmdoRVFLYW9SRVFBdnVkK0RlOFFMOD0=Alexander Ende, Trainer Verl: "Es war ein tolles Fußballspiel. Wir haben hier in Cottbus ein gutes Gesicht gezeigt, uns nicht versteckt, viele Ballbesitzphasen gehabt, den Gegner oft in der gegnerischen Hälfte beim Pressing erwischt. Ein bisschen was hat gefehlt. Ich glaube, wir hatten die Möglichkeiten. Cottbus zuhause, da kannst du auch nicht alles verhindern. Cottbus hatte seine Torchancen - aber die hatten wir definitiv auch, die Momente, wo das Ding auch in die andere Richtung gehen kann." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WTlMT0srZDVNNW11aTk1cmVJUFJtVmdoRVFLYW9SRVFBdnVkK0RlOFFMOD0=SpVgg Unterhaching - 1. FC Saarbrücken 2:0Gegen den Drittplatzierten aus Saarbrücken sendet das Schlusslicht aus Unterhaching von Beginn an ein bemerkenswertes Lebenszeichen. Luc Ihorst bringt die Spielvereinigung nach 10 Minuten auf die Siegerstraße, Fabio Torsiello erhöht noch vor der Halbzeit auf 2:0. Ein Aufbäumen der Gäste bleibt nach der Pause aus, Haching vergibt sogar noch zwei hochkarätige Chancen auf das 3:0. Der hochverdiente Heimsieg lässt das Tabellenschlusslicht aufatmen, auch wenn der Rückstand auf die Nichtabstiegsränge noch 9 Punkte beträgt.Heiko Herrlich, Trainer Unterhaching, über die Erleichterung nach dem Sieg: "Dafür spielt man ja Fußball, dass man Spiele gewinnt. Wenn du so lange nicht mehr gewonnen hast, das macht mit dir etwas, das hat man in den letzten Wochen auch gemerkt. Jetzt haben wir den Schritt wieder geschafft, und das gegen eine Mannschaft, die unter den Top 3 steht. Das war eine ordentliche Leistung. Ich fand nicht, dass es eine sehr gute war, auch keine gute. Aber es hat gereicht."... über seine Bewertung als nur "ordentliche Leistung": "Es ist ärgerlich und nur deshalb nur in Ordnung, weil wir nicht mehr Konter genutzt haben und so ausgespielt haben, dass wir Großchancen haben oder dass es zu Toren geführt hat."... über die Chancen im Abstiegskampf: "Man muss sehen, wie die Spieler mit so einem Sieg umgehen; ob das jetzt genug ist. Mich haben Siege immer süchtig gemacht. Ich hatte nichts anderes im Kopf. Das willst du immer wieder haben. Wir hätten theoretisch nochmal eine Chance. Wir müssen das unabhängig von der Tabelle betrachten, Spiel für Spiel." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dnVaV1BjOWhUeHZESnJpc2t0VTBRamQ3RnRGa3RXZmlnd2liUjJOSk10QT0=Rüdiger Ziehl, Trainer Saarbrücken: "Wir hatten viel Ballbesitz, haben aber kein Tor geschossen. Haching hat es uns vorgemacht, aus keiner wirklichen Chance ein Tor zu machen und dann aus den Kontern erfolgreich zu sein."... über die beiden Gegentore in der 1. Halbzeit: "Wir sind in die Partie gut reingekommen. Wir haben eigentlich alles im Griff und kassieren dann aus dem absoluten Nichts das 0:1. Die Mannschaft hat es dann versucht. Wir hatten Möglichkeiten, um den Ausgleich zu machen. Die 10 Minuten vor der Pause waren ungeduldig und wild, wo wir das 2:0 kassieren. (...) Das war eine Übermotivation. Die Mannschaft wollte unbedingt, aber hat dann die Ordnung verloren." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bEdkRWVuMGp4VFpSNnJtRC9WWDZPRDZQTUlTV3NGYWYzY3hMZ3ZTT3daYz0=Fabio Torsiello, Unterhaching, Torschütze zum 2:0: "Es hat sich super angefühlt, mal wieder zu gewinnen. Ich denke mal, die Mannschaft ist auch sehr glücklich darüber. Seit Ingolstadt spielen wir sehr guten Fußball, jetzt haben wir mal das Glück auf unserer Seite. Das wird direkt belohnt."... über die Möglichkeit, im Kampf um den Klassenerhalt noch einmal mitzumischen: "Die Hoffnung geben wir nicht auf. Wir versuchen immer anzugreifen und hoffen, dass wir es schaffen, aus dem Keller wieder rauszukommen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MVdpYW9WNjI1TFd3YmJ2SUFxL1Q3UlJObGlIUjB0d1pvbW5McEVKS3hxUT0=Frankfurt gerät in Wolfsburg unter die Räder, FCB nach 1:0 gegen Bremen wieder ErsterGoogle Pixel Frauen-Bundesliga - 15. SpieltagVfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 6:1Dicke Ansage der Wolfsburgerinnen im Topspiel! Bereits nach 8 Minuten führte der VfL 2:0, zur Pause sogar 5:0. Nutznießer dieses Ergebnisses ist vor allem der FC Bayern, der an der Tabellenspitze auf 3 Punkte davonzieht. Frankfurt und Wolfsburg sind auf den Plätzen 2 und 3 mit 35 Zählern punktgleich.Tommy Stroot, Trainer Wolfsburg, über die Leistung im Topspiel nach dem Pokalaus: "Tolle Reaktion. Wenn ich schaue, wie wir die ersten 10 Minuten gestartet sind, wie wir in die Duelle gegangen sind, mit welcher Überzeugung wir diese Torchancen und das Tor gefunden haben. Das war beeindruckend. Da sehen wir, was mit dieser Gruppe möglich ist. In den nächsten Monaten gilt es, das auch stabil abzurufen. Das war eine tolle Leistung." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bnQxbUZRQVFLUjAvM1dTNzJld04rVjVtbzhud3JMaWE1ZkRLbzRZWUkzMD0=Niko Arnautis, Trainer Frankfurt: "Wir waren in der 1. Halbzeit einfach ganz schlecht. Das haben wir auch klar angesprochen. Da gibt es auch nichts schönzureden. Wir waren einfach überhaupt nicht auf dem Platz. Mit dem Ball nicht. Aber vor allem nicht gegen den Ball. Dann war es für Wolfsburg sehr einfach gegen uns die Tore zu machen. Dann läufst du hinterher. Es war so, dass wir am Mittwoch kein einfaches Spiel hatten (Pokalniederlage gegen den FC Bayern). Das ist in den Köpfen auch nicht so einfach. Aber man muss sagen, dass wir in der 2. Halbzeit Charakter gezeigt haben. Das hätte auch ein Debakel werden können. Schade, dass wir hinten raus nicht noch 1 bis 2 Tore gemacht haben. Das hätte uns gutgetan, auch wenn wir keine Punkte geholt haben. Dennoch haben wir es klar angesprochen, die 1. Halbzeit geht nicht. Das, was uns blieb, war Charakter zu zeigen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VUVpN2dJNUtmeDB1L3Bic2gyKzhaRlphUGxUWTNzeWJrQUdTQTJXUVBuST0=Lineth Beerensteyn, Spielerin Wolfsburg, Torschützin zum 1:0 und Kickbase-Spielerin des Spiels: "Das Spiel war eigentlich crazy. Wenn ich so nach oben (auf die Anzeigetafel, d. Red.) schaue, denke ich noch immer: Wow! Ich werde erst morgen so richtig realisieren, was das für ein verrückter Abend war."...zu ihrer Leistung: "Es war richtig geil! Ich hatte ganz viel Platz und konnte richtig gut meine Stärken ausspielen. Ich glaube, dass ich das heute gemacht habe." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=My8xMm1WL1ZrVEI5VE1URmVPN0d5RkM1T3JIZzNvWjJrSGVyRHVLZW1wdz0=TSG Hoffenheim - Bayer Leverkusen 1:0Bayer startet schwungvoll in die Partie, kann in der torlosen 1. Hälfte aber keine zwingenden Chancen kreieren. Die TSG wittert ihre Chance und übernimmt das Ruder im 2. Durchgang. Selina Cerci erzielt in der 59. Minute das Tor des Tages. Die Gastgeberinnen retten den knappen Sieg über die Zeit und feiern den 8. wettbewerbsübergreifenden Sieg aus den letzten 9 SpielenSelina Cerci, Siegtorschützin der TSG Hoffenheim: "Der Lucky Punch hat den Unterschied gemacht. Es war von beiden Seiten nicht das beste Spiel, aber letztlich haben wir das Tor gemacht. Das ist das, was am Ende zählt. Den Lauf, den wir haben, haben wir aus den letzten Spielen mitgenommen. Vielleicht stand deshalb das Glück heute eher auf unserer Seite."... über die Stimmung in der Mannschaft nach den erfolgreichen letzten Wochen: "Die Stimmung ist sehr gut. Erfolge schweißen natürlich auch zusammen. Man wächst natürlich auch aus Niederlagen näher zusammen. Aber klar, wenn die Erfolge kommen, dann formt sich das Team noch mehr und man wird noch mehr als zuvor eine Einheit." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cE1JUTM1QW8xVzZIRnVMWEtYNDI5d3Q0RVFxUDJCSHFvbnZEOG5GNUd6Zz0=Fußball live bei MagentaSport3. Liga, 25. 3. Liga, 25. SpieltagFreitag, 21.02.2025ab 18.30 Uhr: TSV 1860 München - Arminia BielefeldSamstag, 22.02.2025ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr als Einzelspiel: FC Hansa Rostock - Dynamo Dresden, FC Erzgebirge Aue - SpVgg Unterhaching, Alemannia Aachen - Borussia Dortmund II, Rot-Weiß Essen - FC Ingolstadt 04, SC Verl - FC Viktoria Kölnab 16.15 Uhr: 1. FC Saarbrücken - Hannover 96 IISonntag, 23.02.2025ab 13.15 Uhr: VfB Stuttgart II - FC Energie Cottbusab 16.15 Uhr: VfL Osnabrück - SV Waldhof Mannheimab 19.00 Uhr: SV Sandhausen - SV Wehen Wiesbaden