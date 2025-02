Berlin - Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) will noch elf Mitarbeiter auf Stellen mit B3-Besoldung befördern. Das berichtet die "Bild" (Montagausgabe) unter Berufung auf einen Brief von Schulzes Parlamentarischem Staatssekretär Niels Annen (SPD) an den CSU-Bundestagsabgeordneten Wolfgang Stefinger."Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) hat elf Beförderungen in die Besoldungsgruppe B3 der Bundesbesoldungsordnung geplant", zitiert "Bild" aus dem Schreiben. Die B3-Stellen werden laut Zeitung mit 9.603 Euro im Monat vergütet.Bereits nach dem Bruch der Ampel-Koalition am 6. November 2024 hatte Schulze 26 Mitarbeiter befördert. Stefinger kritisierte die Beförderungen und sagte der "Bild": "Niemand wirft mit so vielen Beförderungen nach dem Ampel-Aus um sich, wie Frau Schulze. Damit ist sie nicht nur Entwicklungshilfe-Ministerin, sondern auch Bundesbeförderungs-Ministerin."