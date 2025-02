EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Personalie

Circus SE: Ehemaliger McKinsey-Direktor Hajo Riesenbeck wird Mitglied des Beirats München, 17. Februar 2025 - Die Circus SE (XETRA: CA1 ), ein weltweit führendes Unternehmen für KI-Software und embodied AI-Robotik in der Food-Service-Industrie, freut sich, Hajo Riesenbeck als neues Mitglied ihres Advisory Boards willkommen zu heißen. Mit seiner Ernennung verstärkt die Circus SE ihr Expertengremium aus führenden Fachleuten in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Robotik und globale Expansion. Die Food-Service-Industrie steht vor großen Herausforderungen: Jährlich entstehen über 470 Milliarden Dollar Lebensmittelabfälle, während die Branche gleichzeitig mit einem chronischen Fachkräftemangel kämpft. Circus setzt mit autonomen, KI-gesteuerten Systemen neue Maßstäbe für Effizienz, Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit. Hajo Riesenbeck verfügt über eine beeindruckende Karriere in globaler Strategie, Geschäftstransformation und Verbraucherinnovation. Während seiner 30-jährigen Laufbahn bei McKinsey & Company baute er die europäische Marketing- & Vertriebsabteilung auf und führte sie zu nachhaltigem Wachstum. Er übernahm globale Führungsrollen, verantwortete die interne und externe Kommunikation von McKinsey und beriet einige der einflussreichsten Marken weltweit. Seine Expertise in Skalierungsstrategien und Marktexpansion wird eine entscheidende Rolle bei der internationalen Wachstumsstrategie von Circus spielen. Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit engagiert sich Riesenbeck intensiv für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Als langjähriges Mitglied des Kuratoriums der Welthungerhilfe, einer der weltweit führenden Organisationen zur Hungerbekämpfung, setzt er sich aktiv für den Zugang zu gesunder Ernährung ein. Diese Arbeit steht in direkter Verbindung mit der Mission von Circus, durch KI und Robotik Lebensmittelverschwendung zu minimieren und die Effizienz in der Food-Service-Industrie zu steigern. "Als Mitglied des Kuratoriums der Welthungerhilfe habe ich die globalen Herausforderungen der Lebensmittelversorgung aus erster Hand erlebt", sagt Hajo Riesenbeck. "Die Verbindung von Robotik, KI und Food-Service bietet eine revolutionäre Möglichkeit, diese Probleme anzugehen. Circus SE entwickelt innovative Lösungen, die hochwertige, nahrhafte Mahlzeiten besser zugänglich machen und gleichzeitig Abfall reduzieren. Ich freue mich darauf, diese Mission zu unterstützen und die Zukunft der Food-Service-Industrie mitzugestalten." Nikolas Bullwinkel, CEO von Circus, betont die Bedeutung von Hajo Riesenbecks Ernennung für das Unternehmen: "Wir freuen uns sehr, Hajo in unserem Advisory Board willkommen zu heißen. Seine herausragende Erfahrung in der Skalierung von Unternehmen und sein starkes Engagement für nachhaltige Ernährungslösungen werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir international expandieren. Mit seiner Unterstützung bauen wir nicht nur ein Unternehmen auf, wir gestalten eine ganze Branche neu und schaffen eine Zukunft, in der KI-gestützte Lebensmittelproduktion zum globalen Standard wird."



Über Hajo Riesenbeck Hajo Riesenbeck ist ein erfahrener Unternehmensberater und Geschäftsführer der Riesenbeck Investment & Consulting GmbH, die er 2009 gründete, um mittelständische Unternehmen mit seiner umfassenden Beratungsexpertise zu unterstützen. Seine berufliche Laufbahn begann bei Unilever, wo er als Produktmanager im Waschmittelbereich tätig war. 1979 wechselte er zu McKinsey & Company und spezialisierte sich auf die Branchen Konsumgüter, Einzelhandel und Medien. Von 1986 bis 1993 leitete er diese Sektoren in Deutschland und baute parallel die europäische Marketing- & Vertriebsabteilung auf. Zudem ist er Mitautor des Bestsellers "Power Brands (Marketing made to measure)", das viele seiner entwickelten Strategiekonzepte enthält. Von 2003 bis 2009 war er für die weltweite interne und externe Kommunikation von McKinsey verantwortlich. Neben seinen beruflichen Erfolgen engagiert sich Hajo Riesenbeck intensiv für wohltätige Zwecke. Als Mitglied des Kuratoriums der Welthungerhilfe setzt er sich aktiv für die Bekämpfung globaler Ernährungsunsicherheit ein. Seine Karriere ist geprägt von einer einzigartigen Kombination aus unternehmerischer Exzellenz und sozialer Verantwortung - eine Expertise, die er nun bei Circus einbringen wird, um das Unternehmen auf seinem Weg zur globalen Marktführerschaft weiter zu stärken.



Über Circus SE Circus SE (XETRA: CA1) ist einer der weltweit führenden Anbieter von autonomer KI-Robotik und KI-Software und treibt Innovation und Autonomie in personalintensiven Branchen voran. Mit seinem Kernprodukt, dem CA-1 Roboter, ist Circus Vorreiter für KI-Robotik und integriert autonome Technologien in der Food-Service-Branche. Durch die Kombination von modernster Robotik und KI-gestützter Software gestaltet Circus die Zukunft der Autonomie und definiert die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI neu. Mit Hauptsitz in Deutschland agiert Circus weltweit und treibt die nächste Welle der KI-Innovation voran.



Kontakt: Circus SE

Hongkongstrasse 6

20457 Hamburg

press@circus-group.com Investor Relations Kontakt: Maximilian Hartweg

VP Corporate Strategy & Affairs

ir@circus-group.com



