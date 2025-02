London (UK), 17. Februar 2025 - Vidac Pharma Holdings Plc. (Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN:GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase der Onkologie, das Pionierarbeit für eine neue Klasse von Krebsbehandlungen leistet. Vidac Pharma fühlt sich geehrt, dass das Unternehmen ausgewählt wurde, am 27. Februar 2025 auf dem Southern California Chapter des Keiretsu Forums zu präsentieren. Keiretsu, das weltweit größte und selektivste internationale Angel-Investoren-Netzwerk, bietet seinen Mitgliedern Zugang zu streng geprüften Investitionsmöglichkeiten, was dies zu einem wichtigen Meilenstein für Vidac Pharma macht.

Auf dem Forum wird Vidac Pharma seinen bahnbrechenden Ansatz in der Arzneimittelentwicklung vorstellen, der es dem Unternehmen ermöglicht hat, hochwirksame onkologische und onkodermatologische Arzneimittelkandidaten mit minimalen bis keinen Nebenwirkungen zu entwickeln.

Vidac Pharma hat in der Onko-Dermatologie bedeutende Fortschritte gemacht und erfolgreich abgeschlossen:

- Klinische Studien der Phase 2B bei aktinischer Keratose, einer Erkrankung, die zu Plattenepithelkarzinom, einem potenziell metastasierenden Krebs, fortschreiten kann.

- Phase-2A-Studien zum kutanen T-Zell-Lymphom (CTCL), einer seltenen und schwer zu behandelnden Krebsart.

- Eine Proof-of-Concept-Studie bei Hirnkrebs, die im Rahmen eines Compassionate-Use-Programms durchgeführt wurde.

Die revolutionäre Technologie des Unternehmens basiert auf der Umkehrung des Warburg-Effekts, einem grundlegenden Krebsmechanismus, der erstmals vom Nobelpreisträger Otto Warburg beschrieben wurde. Dieser Ansatz hat ein breites Anti-Krebs-Potenzial gezeigt, da der Warburg-Effekt ein universelles Merkmal bei vielen Tumorarten ist.

Während Vidac Pharma seine klinischen Programme vorantreibt, erweitert das Unternehmen aktiv seine Kapital- und Eigenkapitalstruktur und bemüht sich um Crossover-Finanzierung, um den Übergang zur späten klinischen Entwicklung zu beschleunigen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Vidac Pharma Holding Plc

Dr Max Herzberg

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

United Kingdom

http://www.vidacpharma.com/

investors@vidacpharma.com

+972-54-4257381

Über Vidac Pharma

Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung von erstklassigen Arzneimitteln widmet, um Menschen zu helfen, die an einer Reihe von onkologischen und onkodermatologischen Krankheiten leiden. Vidac entwickelt erstklassige Krebsmedikamente, indem es die hyperglykolytische Mikroumgebung des Tumors verändert, indem es auf die Überexpression und falsche Verankerung des metabolischen Kontrollpunkts Hexokinase 2 (HK2) in Krebszellen abzielt, um die Mikroumgebung des Tumors zu renormalisieren und seinen programmierten Tod selektiv herbeizuführen, ohne das umliegende normale Gewebe zu beeinträchtigen. VDA-1102, ein erster Arzneimittelkandidat von Vidac Pharma, hat sich in Phase-2-Studien am Menschen als wirksam gegen fortgeschrittene aktinische Keratose (AK) und kutanes T-Zell-Lymphom (CTCL) erwiesen.

Wichtige Informationen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen kein öffentliches Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Vidac Pharma Holding PLC dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Der Inhalt dieser Mitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" sind oder als solche angesehen werden können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie erkennbar, einschließlich der Worte "glaubt", "schätzt", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird", "plant", "fortsetzen", "fortlaufend", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "anvisieren", "anstreben" oder "sollte", und beinhalten Aussagen, die das Unternehmen über die beabsichtigten Ergebnisse seiner Strategie macht. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesagt wurden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=GB00BM9XQ619Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19008551-vidac-pharma-27-februar-2025-renommierten-keiretsu-forum-suedkalifornien-praesentieren