London (UK), 24. März 2025 - Vidac Pharma Holdings Plc. (Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN:GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium der Onkologie, das Pionierarbeit für eine neue Klasse von Krebsbehandlungen leistet. Vidac Pharma hat die Gründung von "TME++" bekannt gegeben, einem bahnbrechenden Forschungskonsortium, das sich der Entwicklung von Therapien für pädiatrische Hirntumore widmet. Die Initiative wurde während des ersten Pediatric Brain Tumor Meeting am 9. März in Jerusalem ins Leben gerufen, wo führende internationale Wissenschaftler und spezialisierte Kliniker zusammenkamen, um neue therapeutische Strategien zu diskutieren.

Das TME++-Konsortium wurde nach den jüngsten Erkenntnissen über das neuartige Produkt ALMAVID von Vidac Pharma gebildet, einem Modifikator der Tumormikroumgebung (TME), der auch die Apoptose (den programmierten Zelltod) reaktiviert. Eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Einsatz kleiner Moleküle bei der Behandlung von Hirntumoren befasste, beschloss, ALMAVID in Kombination mit herkömmlicher Chemotherapie und Immuntherapie zu erforschen.

Der CEO von Vidac Pharma, Dr. Max Herzberg, stellte bedeutende Fortschritte bei einer neuen Formulierung von VDA1102 vor, die für die subkutane Verabreichung entwickelt wurde, um die systemische Verabreichung zu verbessern und therapeutische Konzentrationen durch die Blut-Hirn-Schranke zu erreichen. Dieser Durchbruch wurde in einer Studie zur Anwendung bei einem fünfjährigen Kind mit rezidivierendem Ependymom, einem seltenen und aggressiven Hirntumor, nachgewiesen.

"Jeder Fortschritt bei der Behandlung von Kindern mit Hirntumoren ist in diesem oft übersehenen Bereich entscheidend", sagte Dr. Herzberg, der das Konsortium leiten wird. "Die Zusammenarbeit mit drei universitären Forschungsgruppen und zwei führenden Krankenhäusern bringt neue Perspektiven und beschleunigt die Innovation. Unsere neue Formulierung ist nicht nur für pädiatrische Hirntumore vielversprechend, sondern könnte auch den Weg für die Behandlung anderer solider Tumore ebnen. In Kombination mit unseren laufenden und bevorstehenden klinischen Studien im Bereich der Onkodermatologie ist dies ein entscheidender Schritt für Vidac Pharma."

Die Gründung von TME++ wurde durch die Bemühungen von Dr. Iris Fried vom Shaare Zedek Medical Center und Prof. Ronit Satchi-Fainaro von der Universität Tel Aviv ermöglicht, die das Treffen leiteten. Darüber hinaus lieferte Prof. Roger Packer von der University of Washington, ein weltweit anerkannter Experte auf diesem Gebiet, wichtige Erkenntnisse, die dazu beitrugen, die Richtung des Konsortiums zu bestimmen.

Vidac Pharma freut sich auf eine intensive Zusammenarbeit im Rahmen von TME++, um die Behandlung von pädiatrischem Hirntumor entscheidend voranzubringen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Vidac Pharma Holding Plc

Dr Max Herzberg

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

United Kingdom

http://www.vidacpharma.com/

investors@vidacpharma.com

+972-54-4257381

Über Vidac Pharma

Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung von erstklassigen Arzneimitteln widmet, um Menschen zu helfen, die an einer Reihe von onkologischen und onkodermatologischen Krankheiten leiden. Vidac entwickelt erstklassige Krebsmedikamente, indem es die hyperglykolytische Mikroumgebung des Tumors verändert, indem es auf die Überexpression und falsche Verankerung des metabolischen Kontrollpunkts Hexokinase 2 (HK2) in Krebszellen abzielt, um die Mikroumgebung des Tumors zu renormalisieren und seinen programmierten Tod selektiv herbeizuführen, ohne das umliegende normale Gewebe zu beeinträchtigen. VDA-1102, ein erster Arzneimittelkandidat von Vidac Pharma, hat sich in Phase-2-Studien am Menschen als wirksam gegen fortgeschrittene aktinische Keratose (AK) und kutanes T-Zell-Lymphom (CTCL) erwiesen.

Wichtige Informationen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen kein öffentliches Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Vidac Pharma Holding PLC dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Der Inhalt dieser Mitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" sind oder als solche angesehen werden können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie erkennbar, einschließlich der Worte "glaubt", "schätzt", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird", "plant", "fortsetzen", "fortlaufend", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "anvisieren", "anstreben" oder "sollte", und beinhalten Aussagen, die das Unternehmen über die beabsichtigten Ergebnisse seiner Strategie macht. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesagt wurden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.



