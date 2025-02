Die letzte Woche Donnerstag von der Commerzbank präsentierten Quartalszahlen und die angepasste Strategie kamen gut am Markt an. Dabei soll auch ein nicht unerheblicher Teil der Vermögenswerte anders eingesetzt werden. UniCredit-CEO Andrea Orcel hatte genau das erst kürzlich kritisiert.Die Commerzbank wird einen Großteil der Vermögenswerte der Sparte "Others & Consolidation" in ihr Firmenkundengeschäft verlagern. Das geht aus der Präsentation anlässlich des Investorentags am vergangenen Donnerstag ...

