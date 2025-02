USD/CAD kämpft im frühen asiatischen Handel am Montag in der Nähe von 1,4175 um Boden. - US-Zollverzögerungen und schwächere US-Einzelhandelsumsätze üben Verkaufsdruck auf den USD aus. - Niedrigere Rohölpreise könnten den rohstoffgebundenen Loonie belasten und dem USD/CAD Rückenwind verleihen. - Das Paar USD/CAD bleibt am Montag im frühen europäischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...