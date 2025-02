Anzeige / Werbung

1.000 Klienten nach nur 2 Wochen = 2.600% über Ziel! Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) liefert den Beweis, dass die Welt genau auf diese KI-Anwendung gewartet haben könnte! Startet jetzt die "1.500%-Soundhound-Rallye"?

Wer also eine KI-Aktie sucht, deren Software nicht nur einen konzeptionellen Vorteil bietet, der im täglichen Arbeitsalltag nur schwer zu integrieren ist, sondern eine Anwendung, die ab der ersten Minute 96 % der Kosten einspart, die normalerweise anfallen würden, wenn ein Mensch diesen Job erledigte, der sollte sich für Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) interessieren - heute mehr denn je!

Die Verwendung der Syntheia-AI-Telefonsoftware kostet 96% weniger als jemanden einzustellen, der den Job erledigt!

Das AI-gestützte Abwickeln von Telefongesprächen wird zum Mega-Geschäft. Der Top-Dog in der Branche ist sicherlich Soundhound (NASDAQ: SOUN - Börsenwert 5,1 Milliarden USD), dessen Fokus auf Enterprise-Unternehmen liegt! Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) widmet sich den mittleren und kleinen Geschäften. - Nach eingehender Beta-Phase ist das Unternehmen erst seit zwei Wochen bereit für kommerzielle Kunden - der Run auf die Syntheia-Software hat offenbar sofort eingesetzt:

Breaking News: Syntheia Announces First 1,000 Subscriptions

Startet die Empfehlungsmarketingkampagne "Never on Hold Again Club"

Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT), ein führender Anbieter von Konversations-KI-Lösungen für die Verwaltung eingehender Telefonanrufe, gibt stolz die ersten 1.000 Abonnenten für seine AssistantNLP-Plattform bekannt, die die Erwartungen des Managements übertroffen haben.

Ursprünglich hatte sich das Management für das Jahr 2025 als Meilenstein 10.000 Abonnenten gesetzt. Das Management freut sich, berichten zu können, dass es innerhalb der ersten beiden Februarwochen 2025 10 % seiner internen Prognose erreicht hat, deutlich vor dem Zeitplan und der Prognose.

Das Management möchte nun seine ursprüngliche Abonnentenprognose für den Rest des Jahres 2025 überarbeiten. Das Management wird seine überarbeitete Abonnentenprognose zu Beginn des zweiten Quartals 2025 vorlegen, sobald es das Wachstumspotenzial neu bewertet hat.

Das Wachstum, das wir allein in den ersten beiden Februarwochen gesehen haben, ist ein Beweis für die steigende Nachfrage nach KI-gesteuertem Anrufmanagement. Dass wir die Marke von 1.000 Abonnenten vorzeitig überschritten haben, signalisiert einen Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie Unternehmen Automatisierung nutzen, um die Kundeninteraktion zu verbessern. Paul Di Benedetto, Chief Technology Officer von Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT)

News-Fazit:

10.000 Subscriber wollte man in den ersten 12 Monaten nach dem offiziellen Launch der AssistantNLP-Plattform generieren - das entspricht ca. 190 pro Kalenderwoche. Nun gibt man 5.000 pro Kalenderwoche bekannt. Damit wird die eigene Prognose um rund 2.600 % übertroffen - ohne auch nur im Geringsten die Werbetrommel gerührt zu haben!

Ein Effekt der Mundpropaganda? Wenn ja, könnte die schnell ins Leben gerufene Empfehlungsmarketingkampagne, bei der User neue User anwerben, diesen Effekt noch weiter potenzieren!

Wer bislang noch gezweifelt hat, ob die Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT)-AI-Lösung von den Kunden angenommen werden wird, bekommt heute eine klare und deutliche Antwort: "Ja, natürlich, denn der Aufwand ist gering und der Nutzen ist riesig!

Kein Witz - wir glauben fest daran, dass Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) möglicherweise sogar die bessere und schneller wachsende "Soundhound" werden könnte! Wir raten ausdrücklich dazu, ein Investment in Syntheia ernsthaft zu überlegen - - insbesondere vor dem Hintergrund der extremen Anwenderakzeptanz, die sich nun deutlich zeigt!

Soundhound vs. Syntheia

Geringe Umsätze, der Kurs dümpelt um die 2 USD Marke - die wenigsten hatten Soundhound (Nasdaq: SOUN - Börsenwert 5,1 Milliarden USD),) seinerzeit auf dem Schirm. Ein paar Monate später sind aus einem Investment von 5.000 EUR die erbauliche Summe von 75.000 EUR geworden. Das gleiche Szenario können wir uns für Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) vorstellen.

Sounhound (NASDAQ: SOUN)-Chart: KW1 - KW52 2024

Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) hat einen gewaltigen Vorteil gegenüber dem Branchenprimus Soundhound. Die KI-Technologie von Syntheia ist nämlich wenige Minuten nach der Registrierung einsatzbereit und unmittelbar danach schon automatisch auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten!

Syntheia-Software in Action:

Schauen Sie sich diesen komplett AI-abgewickelten Restaurant-Syntheia-Reservierungsvorgang an:

Syntheia Corp.*

WKN: A40PRT . CSE: SYAI



Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) ist ein Technologieunternehmen für künstliche Intelligenz, das proprietäre Algorithmen zur Ermöglichung menschenähnlicher Telefongespräche entwickelt. Unter einigen anderen Pilot-Kunden verwendet ein Autorhersteller die Syntheia-Plattform für seinen telefonischen Kunden-Support

Unser Fokus auf Tonalität, Stimmung und Gesprächsverhalten hebt uns von den anderen ab. Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT)

Telefongespräche mit Kunden sind kostspielig, ineffektiv und aufgrund von Personalproblemen oft höchst ineffizient. Die größten Probleme dabei sind:

Sprachbarrieren, Kosten für Angestellte, Telefonzentralenkosten, eine niedrige Produktivität

Die Konsequenzen:

Enttäuschte Kunden, verlorene Kunden, Serviceabbruch

34% aller potentiellen Kunden, die in der Warteschleife hängen, kommen nie wieder zurück! Da würde doch eine Lösung, die jeden Anruf, egal zu welcher Uhrzeit und 365 Tage im Jahr, sofort annimmt und selbstständig abwickelt, genau wie es Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) anbietet, ein hoher Mehrwert sein, noch dazu, wenn der Setup-Vorgang so simpel ist wie hier gezeigt:

Die möglichen Bereiche, in denen man die AI-Software von Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) einsetzen kann, scheinen unbeschränkt. Derzeit gibt es Lösungen für folgende Bereiche:

Eine einzige Anwendung, die auf die Anforderungen zugeschnitten ist

AssistantNLP ist für kleinere und mittlere Unternehmen wie Restaurants, Hotels, Arztpraxen, Anwaltskanzleien, uvm.

Alle Ausführungen können Gespräche in Englisch abwickeln, Französisch und Spanisch sind in Arbeit und bieten die Möglichkeit einer Schnittstelle zur Einbindung in bestehende Systeme.

Jetzt, nach ausgedehnten Praxistests mit verschiedenen Kunden, möchte Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) das System kommerzialisieren und wir denken, dass man dabei gute Karten haben könnte! Allein die Einfachheit des Setup-Prozesses gepaart mit der kostenfreien Freemium-Variante senken die Eintrittshürden beinahe auf Null. Die Kunden sollten dann schnell den Mehrwert begreifen können, sodass diese ein Upgrade durchführen, entweder auf die Basic-Variante um für 100 Dollar pro Monat, oder auch auf die Pro-Version für 300 Dollar pro Monat.

Durch den Ersatz unserer veralteten Telefonplattform hat es Syntheia unserem Unternehmen Palmieri Furniture ermöglicht, eine nahtlose, unterbrechungsfreie Kundenbindung zu bieten. Dies hat die Markentreue gestärkt und den Umsatz gesteigert. Wir freuen uns, Syntheia weiterhin zu verwenden und würden es jedem Unternehmen empfehlen. Frank Palmieri, Palmieri Furniture - Pilotkunde

Fertigentwickelt, mit weiteren verschiedenen Sprachen, ist das System quasi dann weltweit einsetzbar. Dies sollte den Weg ebnen, dass Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) in relativ kurzer Zeit 5.000 bezahlende Kunden gewinnen kann, was einem Jahresumsatz von 6 Mio.. Dollar erwirtschaften könnte.

Aufgrund dieser Voraussetzungen sind wir der Meinung, dass Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) in kurzer Zeit zu einem der am schnellsten wachsenden AI-Unternehmen werden könnte, was mit überdurchschnittlichen Kursgewinnen einhergehen sollte!

Mehr über Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT): https://www.syntheia.ai/

