The following instruments on XETRA do have their first trading 17.02.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 17.02.2025Aktien1 MXP000511016 Alfa S.A.B. de C.V.2 MX01GM1Z0019 Gmexico Transportes S.A.B. de C.V.3 CH0136071542 Cavotec S.A.4 US9107211099 United Internet AG ADR5 CA7235371068 Pioneer AI Foundry Inc.Anleihen/ETF1 US52532XAK19 Leidos Inc.2 US871829BV88 Sysco Corp.3 US871829BU06 Sysco Corp.4 XS3003426635 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)5 FR001400XJP0 Crédit Agricole S.A.6 XS3003424341 Securitas AB7 IT0005635351 Italien, Republik8 NO0013462671 Keystone Academic Solutions AS9 US0778FPAQ20 Bell Canada10 US0778FPAP47 Bell Canada11 US30161NBQ34 Exelon Corp.12 XS3006514536 Ford Motor Credit Co. LLC13 DE000A352E22 Hamburgische Investitions- und Förderbank [IFB]14 US428291AP36 Hexcel Corp.15 US52532XAL91 Leidos Inc.16 FR001400XJE4 SAGESS17 DE000HV2A0L0 UniCredit Bank GmbH18 LU2825556892 Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF