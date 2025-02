DJ PTA-News: Weng Fine Art AG: Launch der Plattform "Weng Art Invest" steht bevor

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Monheim am Rhein (pta/17.02.2025/08:00) - Monheim, 17. Februar 2025: Die ArtXX AG (ArtXX), die Schweizer E-Commerce-Tochter der Weng Fine Art AG (WFA), startet mit "Weng Art Invest" (WAI) eine neue digitale Kunst-Investitionsplattform. Auf www.wengartinvest.com können Sammler und interessierte Anleger demnächst ausgewählte limitierte Kunst-Editionen von weltweit bekannten zeitgenössischen Künstlern kaufen und verkaufen, ohne dass die sonst hohen Nebenkosten für Umsatzsteuer, Einfuhrumsatzsteuer/Zoll, Folgerecht, Transport, Lagerung und Versicherung anfallen.

Käufer erwerben das Eigentum an einem physischen Kunstwerk, welches auf der Plattform durch einen digitalen Zwilling ("Token") repräsentiert wird. ArtXX verwahrt das Kunstwerk treuhänderisch und kostenlos für die Kunden in einem sicheren Zollfreilager. Nach einer initialen Sperrfrist können sich die Eigentümer ihr Kunstwerk jederzeit ausliefern lassen, um es z. B. zu Hause präsentieren oder in Auktionen verkaufen zu können. Auf WAI werden zudem regelmäßig An- und Verkaufspreise für die handelbaren Kunstwerke angezeigt, womit auch die Wertentwicklung der Editionen kontinuierlich verfolgt werden kann.

Diese Geschäftsidee war erstmals im Frühjahr 2023 einer ausgewählten Gruppe von Sammlern vorgestellt worden, die seinerzeit ein überragend positives Feedback gegeben hatten. Dennoch wurde der öffentliche Start verschoben, weil der Kunstmarkt eine zunehmende Abwärtstendenz signalisierte. Inzwischen sieht das Management stabilisierende Entwicklungen, die einen Turnaround einleiten und Anlegern gute Chancen in den kommenden Jahren bieten können.

Ein wichtiger Schritt für das Projekt ist die Verpflichtung von Jan Bichler, der ab sofort das Projekt leiten und weiterentwickeln wird. Bichler sammelte nach seinem BWL-Studium in Madrid Erfahrungen im Bereich Private Equity bei Mutares in München und arbeitete im Venture-Capital Sektor beim Visionaries Club in Berlin. Zudem unterstützte er den renommierten Künstler Bernar Venet bei dessen ersten digitalen Projekten in Zusammenarbeit mit Sotheby's.

Jan Bichler: "Ich freue mich sehr darauf, die Visionen des WAI-Projektes zusammen mit dem Team der ArtXX in die Welt zu tragen. 2025 wird ein spannendes Jahr sowohl für den Kapital- wie auch für den Kunstmarkt. Die Demokratisierung der Märkte, die rasche Ausweitung des klassischen Anlageuniversums und die wachsende Bedeutung technologischer Innovationen im Kunstmarkt liefern fruchtbaren Boden, um Weng Art Invest erfolgreich zu positionieren. Mit dem exzellenten Track-Record und der langjährigen Kunst- und Finanzmarkt-Erfahrung von Rüdiger K. Weng haben wir die besten Voraussetzungen, um Kunst und die WAI-Plattform auch generationsübergreifend als eine nachhaltige alternative Investmentoption zu etablieren."

Rüdiger K. Weng, Vorsitzender des Verwaltungsrates der ArtXX: "Mit Jan Bichler haben wir einen bereits versierten Spezialisten gewonnen, der in den Bereichen Technologie, Kunst und auch Finance zu Hause ist. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit ihm zusammen die Ziele, die wir uns für das laufende Jahr gesteckt haben, erreichen werden."

Der öffentliche Launch der Plattform ist für das Frühjahr 2025 geplant.

Über die Weng Fine Art

Die Weng Fine Art AG (WFA) ist ein führendes Kunsthandelsunternehmen in Europa. Das Unternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein wurde 1994 von Rüdiger K. Weng gegründet und ist seit 2012 die einzige an der Börse gelistete Kunsthandelsgesellschaft in Europa. Mit derzeit vier Geschäftsbereichen und einem Team aus Kunst-, Finanz- und Digital Experten betreut das Unternehmen Kunden auf der ganzen Welt. Im Fokus des Unternehmens stehen dabei der Handel von Werken international renommierter Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts wie Pablo Picasso, Henri Matisse, Edvard Munch, Emil Nolde, Ernst Ludwig Kirchner, Wassily Kandinsky, Andy Warhol, Gerhard Richter, Joseph Beuys, Ai Weiwei, Damien Hirst und Robert Longo.

Die Weng Fine Art konzentriert sich auf das Business-to-Business-Geschäft und beliefert die großen internationalen Auktionshäuser sowie namhafte Händler und Galerien. Mit ihrer Schweizer Tochtergesellschaft ArtXX AG betreibt die WFA unter der Marke "Weng Contemporary" ein E-Commerce-Geschäft für limitierte serielle Kunstwerke der wichtigsten zeitgenössischen Künstler. Die Weng Fine Art ist zudem der größte Aktionär der Artnet AG, dem weltweit führenden Daten- und Informationsanbieter für den Kunstmarkt.

Zusammen mit Partnern aus der Finanz- und Technologieindustrie beteiligt sich die WFA auch an der Entwicklung des digitalen Kunstmarkts auf Basis der Blockchain-Technologie, um den Zugang für Sammler und Investoren zum Kunstmarkt zu erleichtern und Transparenz für Kunst als Anlageklasse zu schaffen. Weitere Informationen unter: www.wengfineart.com

Aussender: Weng Fine Art AG Adresse: Rheinpromenade 13, 40789 Monheim am Rhein Land: Deutschland Ansprechpartner: Rüdiger K. Weng Tel.: +49 2173 690870-0 E-Mail: weng@wengfineart.com Website: www.wengfineart.com

ISIN(s): DE0005181606 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, m:access in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

