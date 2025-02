Zürich - Am internationalen Devisenmarkt halten sich die Bewegungen zum Wochenstart in engen Grenzen. Im Laufe der Woche dürfte es dann im Rahmen von neuen Makronews etwas mehr Bewegung geben. Insgesamt ist der Franken minimal schwächer. So geht das Euro/Franken-Paar am Montagmorgen bei 0,9446 um nach 0,9435 am Freitagabend. Bei US-Dollar/Franen sind es 0,9004 nach 0,8990 vor dem Wochenschluss. Entsprchend sind auch die Veränderungen bei Euro/Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...