Zürich - Das EY Startup Barometer Schweiz 2025 zeigt deutlich: Im Jahr 2024 wurden zum zweiten Mal in Folge weniger Finanzierungsrunden und ein geringeres Investitionsvolumen verzeichnet als im Vorjahr. Im Jahr 2024 wurden 513 Finanzierungsrunden für Startups registriert, was einem Rückgang von 6,7% im Vergleich zum Vorjahr (550 Runden) entspricht. Auch das in Startups investierte Volumen ist leicht gesunken: Schweizer Startups generierten im vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...