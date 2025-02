Kurz vor der Bundestagswahl haben wir die Programme der größeren Parteien, die zur Bundestagswahl am 23. Februar antreten, gelesen und für uns noch offengebliebene Fragen zum Themenkomplex Energiewende schriftlich an die Parteien gestellt. Die Fragen und Antworten haben wir in diesem Format zusammengetragen. Die FPD möchte die Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß absenken. Aktuell nimmt der Bund damit rund sieben Milliarden Euro ein. Der größte Teil landet bei der gesetzlichen Rentenversicherung. Wird der Strom dann um 1,5 Cent pro Kilowattstunde billiger, aber die Rentenbeiträge steigen? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...