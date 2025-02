Der Großhandelskonzern soll nach dem Willen seines größten Aktionärs schon bald von der Börse genommen werden. DER AKTIONÄR checkt die Chancen auf eine Erhöhung des Übernahmeangebots.Geduld zahlt sich aus, vor allem an der Börse. Das darf nun auch Daniel Kretínský erfahren. Der tschechische Milliardär, laut Forbes umgerechnet 8,6 Milliarden Euro schwer, will die große Mehrheit an der Metro AG übernehmen und den Konzern dann von der Börse nehmen. Die Hälfte der Stimmrechte besitzt er bereits, ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...