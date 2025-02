Auch am Montag legt die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall weiter zu. Analysten sehe Kursziele bei weit über 1000 Euro. Renk und Hensoldt starten ebenfalls wieder durch. Hensoldt markiert dabei ein neues Rekordhoch. Die Kursrally europäischer Rüstungswerte geht auch am Montag weiter. Dahinter steht die Erwartung, dass die europäischen Staaten ihre Verteidigungsausgaben deutlich ausweiten werden. US-Vizepräsident J. D. Vance hatte auf der Sicherheitskonferenz in München die Europäer dazu aufgefordert, ...

