www.bernecker.info

www.bernecker.info

Die INTEL-Aktie konnte in der vergangenen Woche kräftig zulegen und könnte die Rally auch in den nächsten Tagen weiter fortsetzen. Denn nicht nur positive Aussagen von US-Vizepräsident J.D. Vance pushen das Papier - er sagte im Rahmen eines KI-Gipfeltreffen, dass die leistungsstärksten KI-Systeme in den USA gebaut werden sollen - und zwar unter Verwendung von in den USA entwickelten und hergestellten Chips. INTEL dürfte davon als größter US-Chiphersteller erheblich profitieren - sondern auch Gerüchte über ein Interesse von TSMC und BROADCOM an verschiedenen Geschäftsbereichen des Unternehmens. Zudem stufen Analysten in puncto Leistung INTEL mit seinem Halbleiterfertigungsprozess 18A als führend ein. Denken Sie aber bitte daran, dass heute in den USA Feiertag ist und daher nicht gehandelt wird!Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion /Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!